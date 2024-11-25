700萬點閱〈菸癮〉打入KTV！胡凱兒「穿女僕裝」獻大禮

Who Cares胡凱兒12／22前進Zepp New Taipei開唱。（胡凱兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕新生代樂團Who Cares胡凱兒即將在12月22日於Zepp New Taipei 舉辦「積憂谷」演唱會，首次挑戰2000人場館，沒想到門票開賣當天秒殺，團員驚呼：「沒想過門票會在這麼短的時間內就完售，尤其最近演出活動非常多，感謝各位小凱子把時間留給胡爸爸，也讓我們體驗『秒殺』的滋味，這一切太不敢相信了！」

對於票房開出紅盤，Who Cares胡凱兒也預告演出當天會兌現承諾送上驚喜，要給大家意想不到的耶誕禮物。另外樂團今年11月發行全新單曲〈花季〉，也在近日釋出MV，用花朵意象描述一段無疾而終的關係，再次打動樂迷。

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Who Cares胡凱兒12／22前進Zepp New Taipei開唱。（胡凱兒提供）

來自台中，成軍於2016年的Who Cares胡凱兒，最早在網路平台發表音樂作品引發關注，歷經團員變動，在2022年才確立全新四人編制，由主唱浩澤、吉他手方文、吉他手嘉恩、貝斯手廷曜與合作樂手小布組成，並在隔年發行首張專輯《天色》，紀錄從學生跨越進入社會的人生變化。

Who Cares胡凱兒音樂風格從初期探索，發展成今日的「情緒搖滾」曲風，〈菸癮〉是樂團最成功的代表作，至今累積超過700萬收聽次數，成為許多校園社團，學生練唱的熱門歌曲，〈菸癮〉近期上架正式KTV系統，立刻吸引不少聽團仔支持，直接打入新歌排行榜前10名常駐。

Who Cares胡凱兒12／22前進Zepp New Taipei開唱。（胡凱兒提供）

首次挑戰兩千人場地就順利秒殺完售，樂團日前還曾發祭品文，表示如果門票賣完，團員就要穿女僕裝跳舞，如今確定要兌現承諾，胡凱兒笑稱：「最近已經安排團員開始密集運動練舞，還會努力飲食控制，彼此監督身體狀態，相信會是送給台下最棒的聖誕禮物。」

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