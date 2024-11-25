子倩是誰！謝和弦不藏了爆高中暗戀對象 愛妻反應曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕謝和弦新歌《只欠一句我愛你》暗藏高中追愛史，沒想到竟然感動老婆陳緗妮，還讓謝和弦在MV中重溫初戀悸動，而這首歌也是他第一首賣出的「處男作」，當初被唐禹哲收錄在新專輯中，可說是別具意義。

謝和弦（馬槽音樂提供）

《只欠一句我愛你》是謝和弦在高中時期為了暗戀對象「子倩」而寫下的情歌，他巧妙運用諧音梗「子倩」與「只欠」，創作出這首純愛情歌，他笑說：「高中時因為剛學會用吉他創作寫歌，於是第一個就是想寫歌送給喜歡的人。」

請繼續往下閱讀...

沒想到這首「把妹」情歌讓他的老婆陳緗妮聽了愛不釋「耳」，建議收錄在新專輯中，謝和弦感動直呼：「老婆懂我的『浪漫』！雖然說是寫給高中暗戀的人，但歌詞中的『我愛你』是唱給她跟女兒聽的。」更坦言私底下是個不吝嗇說「愛」的人，「我其實在家很愛跟我們家三個女人講『我愛你』三個字，這好像也是我們家庭最重要的小事。」

謝和弦（馬槽音樂提供）

謝和弦透露，當初與唐禹哲拍攝《終極一班》而相識，也曾當過一陣子的室友，「他（唐禹哲）常聽我在房間彈彈唱唱，偶然間聽到這首DEMO，才跟我邀歌。」提及自己人生第一首賣出去的歌收入如何？如何拿來運用？謝和弦笑說：「我走務實派路線！把版稅存下來，很務實地繳了很多月份的房租。」

「鄉民女神」鄔又曦、「偶像男神」成晞參與演出。（馬槽音樂提供）

配合《只欠一句我愛你》的純愛故事，MV特別邀請「鄉民女神」鄔又曦、「偶像男神」成晞參與演出，謝和弦也搭配劇情變身為校園學生，娃娃臉的他換上校園風造型頓時逆齡成高中生，也回憶起當時校園生活，「下課10分鐘能看到喜歡的女生，讓整天求學途中都充滿了動力。把上課偷寫的情書安全送出去，一個微微的笑就是最美的回憶！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法