晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭子台中現蹤！成為清潔人員 背後心聲曝光

郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「愛之日常音樂節」倡議多元平權和關懷愛滋，今年堂堂邁入第六屆，並於六月受邀至多倫多，在「Pride Toronto」出演「愛之日常音樂節（多倫多）」（A+Love Music Festival @ Toronto），在國際上嶄露頭角。

郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

第六屆「愛之日常音樂節」日前在台中文心森林公園舉辦，落幕後卻迎來「有趣」小插曲，讓主辦人「郭子」郭蘅祈在音樂節隔日又「忙」了一整天，原來場地清潔還待檢查通過，才能拿到場地復原簽核單，但所有人都回台北了，他不想再多叫付費清潔公司，於是就拎了家裡的清潔劑直奔場館，把後台化妝室、廁所、舞台、觀眾席重新清洗一遍。

郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

郭子和另一位也住在台中的女同事，兩人花了一個下午整場大掃除，「場館辦公室的人看到我自己來，驚訝的說『我以為你會找清潔公司...』」郭子表示還蠻喜歡自己現在的身心狀態，「可以在台上享受當歌手表演的狂熱，退去歌手的位置，我能快速地轉換成任何需要的角色。」甚至成為清潔工作人員也行，「只要覺得能學習遇到阻礙，臨危不亂去解決，沒有什麼上不去下不來的身分問題。」

郭子隔天回去清潔場地。（愛之日常音樂節提供）郭子隔天回去清潔場地。（愛之日常音樂節提供）

他知足想著老天爺對他真好，「給我個陰涼的天氣，而且清完最後場館的人來檢查後才下雨，拿到簽核單時，真是高興。」他笑說：「我的確喜歡我現在的樣子，我喜歡，所以我自在！」也跟大家相約：「我們深信，所以愛之日常，期待再續。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中