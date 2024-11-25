郭子台中現蹤！成為清潔人員 背後心聲曝光

郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「愛之日常音樂節」倡議多元平權和關懷愛滋，今年堂堂邁入第六屆，並於六月受邀至多倫多，在「Pride Toronto」出演「愛之日常音樂節（多倫多）」（A+Love Music Festival @ Toronto），在國際上嶄露頭角。

郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

第六屆「愛之日常音樂節」日前在台中文心森林公園舉辦，落幕後卻迎來「有趣」小插曲，讓主辦人「郭子」郭蘅祈在音樂節隔日又「忙」了一整天，原來場地清潔還待檢查通過，才能拿到場地復原簽核單，但所有人都回台北了，他不想再多叫付費清潔公司，於是就拎了家裡的清潔劑直奔場館，把後台化妝室、廁所、舞台、觀眾席重新清洗一遍。

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郭子主辦的「愛之日常音樂節」完美收官。（愛之日常音樂節提供）

郭子和另一位也住在台中的女同事，兩人花了一個下午整場大掃除，「場館辦公室的人看到我自己來，驚訝的說『我以為你會找清潔公司...』」郭子表示還蠻喜歡自己現在的身心狀態，「可以在台上享受當歌手表演的狂熱，退去歌手的位置，我能快速地轉換成任何需要的角色。」甚至成為清潔工作人員也行，「只要覺得能學習遇到阻礙，臨危不亂去解決，沒有什麼上不去下不來的身分問題。」

郭子隔天回去清潔場地。（愛之日常音樂節提供）

他知足想著老天爺對他真好，「給我個陰涼的天氣，而且清完最後場館的人來檢查後才下雨，拿到簽核單時，真是高興。」他笑說：「我的確喜歡我現在的樣子，我喜歡，所以我自在！」也跟大家相約：「我們深信，所以愛之日常，期待再續。」

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