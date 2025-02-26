Melody新歡身分顯赫！「金融高層、慈善人士」背景全曝光

Melody（左）新歡的背景相當顯赫，不僅是金融界高層，同時身兼投資專家、慈善人士等多職於一身。（組合照，本報資料照、翻攝自麻省理工官網）

〔記者邱奕欽／台北報導〕 「Melody」殷悅自2023年7月宣布結束長達17年的婚姻，恢復單身的她將心力放在孩子以及事業上，感情生活向來也備受外界關注，如今身邊也被爆出多了一名神秘男士。據悉，男方名為Howard Man，不僅畢業於「MIT」麻省理工學院，更是王陽明的遠親，隨著與Melody爆出新戀情，他的學歷、經歷等詳細身分背景也一併遭起底。

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麻省理工史隆管理學院官網顯示，Howard Man是名金融界的投資專家，不僅擁有華爾街背景，更是金融業的高層，目前任職於避險基金公司「Schonfeld Strategic Advisors」，同時擔任投資組合經理、亞洲股權資本市場主管2職務，在金融市場擁有極高的專業度與影響力，可謂金融界的佼佼者，身分顯赫不容小覷。

此外，Howard Man擁有麻省理工學院的理學學士學位，並取得史隆管理學院的M.B.A.工商管理碩士，也曾在美銀美林任職常務董事，同時兼任現金股票交易主管，更獲得BAML全球多元化與包容性獎，學術背景相當亮眼。不僅如此，他也是名慈善家、公益人士，同時擔任兒童醫療基金會的籌款委員會成員，顯見他不僅在金融界表現卓越，亦有扶弱濟貧關懷社會的一面。

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