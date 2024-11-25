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賈永婕出手了！狂賀台灣完封日本「颯爽請客限3天」

賈永婕赴日本東京親眼見證台灣隊奪冠的歷史性一刻。（翻攝自臉書）賈永婕赴日本東京親眼見證台灣隊奪冠的歷史性一刻。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕世界12強棒球賽昨（24日）晚迎來台日冠軍賽，台灣隊以4：0成功擊破日本不敗傳說，首度擒下12強賽冠軍。台北101董事長賈永婕也現身東京巨蛋，更親眼見證台灣隊奪冠的歷史性一刻，為此她也自掏腰包出手「祭品文」，邀請國民「在台北最高處為台灣隊得世界冠軍乾杯」。

賈永婕昨現蹤東京巨蛋親眼見證台灣隊奪下「世界棒球12強冠軍」的感動瞬間，期間她興奮地在場邊應援，更於台灣隊成功奪冠後激動落淚。賈永婕事後也透露，其實早在10日開始就在台北101大樓點燈力挺，而當晚台北101點燈字樣就是「Team Taiwan 世界冠軍」。

為了歡慶台灣完封日本奪冠，賈永婕也自掏腰包出手祭品文，颯爽請客：「Team Taiwan 奪金慶典！號外號外賈董要請客，邀請大家來台北101 89樓看棒球展看棒球當然要喝啤酒！」凡成人25日至27日購買觀景台門票，即可免費獲得鮮釀啤酒一杯，「在台北最高處為中華隊得世界冠軍乾杯！」、「一起為Team Taiwan喝采！為台灣棒球狂歡！」

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