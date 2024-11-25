陳傑憲奪冠後在慶功宴上做一事 女粉大暴動：老公的天花板！

陳傑憲拿下12強大會MVP，與妻兒同框合照。（圖翻攝自陳傑憲IG）

祝蘭蕙／核稿編輯

陳俊憲在慶功宴還不忘顧小孩。（圖翻攝自郭俊麟IG直播）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣昨天（24日）在世界棒球12強賽拿下冠軍，拿下大會MVP的「台灣隊長」陳傑憲，帥氣長相和亮眼表現圈粉不少人。賽後的慶功宴上，最後遞補進入台灣隊的投手郭俊麟在IG開起直播，湧入逾萬人觀看，郭俊麟將鏡頭轉向陳傑憲時，竟看到他居然邊吃飯邊顧小孩，畫面曝光讓女粉暴動，直呼「根本是老公天花板！」

台灣隊射日成功勇奪冠軍，中華棒協理事長辜仲諒開心地包下日本和牛燒肉餐廳開慶功宴。吃飯之餘，郭俊麟透過IG直播與粉絲互動，直播一度湧進逾萬人觀看，過程中球迷們敲碗想看陳傑憲，郭俊麟隨即將鏡頭轉向坐在對面的陳傑憲，只見陳傑憲抱著熟睡的兒子，看到鏡頭斯隨即露出陽光笑容，向球迷們揮手打招呼。

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陳傑憲慶功還不忘顧小孩的畫面曝光後，讓大批女粉暴動，「瘋掉！這種老公哪裡找？」、「他唯一的缺點就是老婆不是我」、「老公界天花板」、「別人的老公總不令人失望」、「歐買尬！這什麼好男人」、「看他IG跟老婆的互動，真的滿眼都是對方」、「已經滿分不夠加分數了啦」、「這種老公真的帥到不行」、「誰能不愛傑憲？」、「老公帥，老婆也美，真的神仙眷侶」、「拿MVP後立刻滿場大喊找老婆，慶功宴大家都在找隊長去哪，一轉頭已經在抱睡哄小孩，傑憲你不要把台灣男人的天花板極限拉這麼高！」

網紅「城西有顆地圖砲」今天（25日）也轉發畫面笑稱，「台灣隊長陳傑憲以行動告訴大家：『就算你拿了世界冠軍！就算你是打擊率六成的MVP，下班也是一樣要顧小孩唷』。請全台灣男人好好看看，誰再說自己拼事業回家很累把小孩丟給老婆的，說自己很辛苦很忙沒精神陪小孩的，就把這張圖給他看！是有多拼？是有多累？你是有拿世界冠軍膩？」

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