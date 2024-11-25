12強賽收視出爐！東森高達10.18 緯來謙虛發聲「榮耀歸功中華隊」

我國代表隊勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍。（體育署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕東森新聞台昨晚轉播12強棒球賽中華對日本的冠軍大戰，比賽直播吸引354.2萬人收看，瞬間最高收視達到TVR 10.18；而有網友發文表示緯來體育台更狂，收視達11，對此電視台則表示：「體育台很謙虛，收視率我們低調，所有的成績與榮耀都歸於中華隊。」

東森新聞台在中華隊勝利奪冠後，從昨天晚間9點多比賽結束到今天凌晨1點，全面報導中華隊奪冠新聞，並穿插「12強看東森．魔球寫歷史」特別報導節目，TVR亦達3.34，昨晚中華隊奪冠新聞報導共吸引322.6萬民眾收看，第一時間同享勝利的喜悅。

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本屆世界棒球12強賽，東森電視家族頻道共直播32場比賽，首播加上重播共吸引785.3萬人收看，相當於全台4歲以上民眾有36.2%、每3人就有1人曾觀看東森電視轉播。再加上東森新聞台出動最多組記者在台北大巨蛋及前進東京巨蛋現場製作最即時、最深入、最全面的新聞報導，帶動全台瘋12強棒球賽的熱潮。

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