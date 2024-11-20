王祖賢舊愛齊秦蘇州開唱 被爆打針急救

齊秦16日在中國蘇州舉行搖滾音樂會。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕64歲資深歌手齊秦1987年因拍攝電影《芳草碧連天》邂逅「永遠的小倩」王祖賢，兩人分分合合，最終2002年因男方被爆有私生子而分手。2010年，齊秦與交往5年、比他年輕24歲富二代女友孫麗雅結婚，婚後生下一子一女。

港媒報導指他身形明顯發福，肚腩又圓又大，還撞臉港星王俊棠。（香港星島日報）

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齊秦日前在中國蘇州舉行搖滾音樂會，香港《星島日報》爆料，他在開唱前因咳嗽需打針急救，一上台暴露中年發福老態，報導更指出，齊秦在演唱會深情獻唱迎來如雷掌聲，外貌卻撞臉68歲香港TVB甘草演員王俊棠。

王俊棠在香港TVB拍過不少電視劇。（香港星島日報）

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對於齊秦「走鐘」報導，網友、粉絲反應兩極，有人留言指「無法接受這位大爺就是我小時候記憶裡長髮皮褲的齊秦」、「歲月就是一把殺豬刀，小哥老了，我不再年輕，好懷念《大約在冬季》、《狼》」。

齊秦1987年拍攝電影《芳草碧連天》邂逅王祖賢。（香港星島日報）

但有人力挺齊秦儀態、聲音維持不錯，留言說「唱歌還是很好聽，再怎麼老還是心中的偶像」、「直到現在他都是我心中的No.1，每次一聽到他的聲音就觸動心靈，特別舒服的聲音」。

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