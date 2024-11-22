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12強》「國師」發威！台灣奪歷史性1勝 台南Josh「手機放美國國旗」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強東京複賽悶了12局的台灣隊打線，今天對上美國隊徹底解放，終場以8：2擊敗美國隊，漂亮進帳複賽首勝，也是3大國際賽對美國隊的第1勝。而棒球YouTuber「台南Josh」過去所支持的隊伍往往會輸球，被網友戲稱「國師」，他今天也到場觀賽，且用手機曬出「美國國旗」的圖片，如今台灣贏下歷史性1勝後，台灣網友嗨翻直呼，「國師發威不要停！

有網友在Threads分享一段影片，可見中職會長、中華隊領隊蔡其昌對著Josh詢問，「法器有帶來齁」，Josh聽到後便秀出手機畫面，螢幕就是放著美國國旗。貼文也釣出Josh本人留言，PO出美國國旗的照片，「我手機是這個」。

12強》「國師」發威！台灣奪歷史性1勝 台南Josh「手機放美國國旗」台南Josh留言說自己手機螢幕上是美國國旗。（翻攝自Threads）

此外，有網友翻出Josh先前在影片中曾說，「我認為美國隊是這次12強最強的隊伍」，直呼「我覺得8:2贏美國多少有一點玄學」。

台南Josh曾分析，美國隊是這次12強最強的隊伍。（翻攝自YT）台南Josh曾分析，美國隊是這次12強最強的隊伍。（翻攝自YT）

貼文曝光後，立刻吸引大批網友討論，在台灣贏下勝利後嗨翻直呼，「國師謝謝你」、「放國旗就這麼強，美國嚇爛」、「國師發威啦」、「東方神秘力量」。

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