Tyga放鳥台灣！網見一張圖更火了：當大家白癡？

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國饒舌歌手Tyga原訂將在今晚（21日）於新莊Zepp New Taipei演出，沒想到今天一早主辦單位發表聲明，稱Tyga因個人因素沒能趕上飛往台北的航班，整個活動被迫取消，讓歌迷們覺得十分荒謬，而Tyga也在IG致歉滅火，卻是火上加油。

Tyga道歉後，立刻宣傳泰國的演出。（翻攝自IG）

Tyga在IG上向台灣粉絲道歉，表示會盡快再安排行程，不過卻被網友抓包，來台前他還在IG上傳於美國遊樂園暢玩雲霄飛車的畫面，「這咖昨天還在遊樂園玩雲霄飛車，還搭飛機？機場在哪，當大家都白痴加州飛台灣要多久誰不知道？」

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Tyga玩得不亦樂乎的下場，就是趕不上飛機，且在Tyga道歉後，立刻發文向泰國粉絲預告「泰國見」，連死忠粉絲都忍無可忍，怒轟他實在沒有誠意，「把台灣人當白痴」、「欸你放鳥喔」、「直接取消台灣場，也是蠻狠的」、「真的不要跟我開玩笑了」。

主辦單位強調，正在積極與Tyga經紀公司協商演出延期等其它方案，後續的票務事宜，將另行以原購Email的方式聯繫。

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