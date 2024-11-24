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「黃安們」不能再爽用健保 林智群：衝撞體制大成功

健保停復保制度將於12月23日起失效，未來旅居國外仍要繳保費。 （資料照）健保停復保制度將於12月23日起失效，未來旅居國外仍要繳保費。 （資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕健保「停復保」制度之前被宣告違憲，衛福部已預告修正施行細則，預計12月23日刪除停復保條文，未來長期待在國外不繳保費、因病才回國復保看病的民眾，不能再停保又復保，衛福部長邱泰源昨（23）日強調，這是合乎健保公平性，因生效時間快到，衛福部會快馬加鞭進行。

律師林智群也在臉書發文表示，台灣醫療水準高，又便宜，很多人回台都會安排看診或做檢查、看牙齒，「有位僑胞回台探親，接到健保局通知要繳1個月749元（合計2個月1498元）健保費，她不爽提行政訴訟，都敗訴，最後打憲法訴訟。」

相關新聞：黃安慘了！不繳健保費「無法爽用」 返台領藥續命受影響

林智群說，111年憲判字第19號判決表示，健保局這個規定沒有法律授權，違憲，「本來的解決方式是，應該修法，訂一個授權條款，讓那個細則變成有法律授權，合憲；結果健保署決定不修法，乾脆把原本的停復保制度廢掉，以後就算是出國，還是要繼續繳健保費，沒什麼『出國就停保，回台再復保』這回事。」

林智群也進一步分析，這樣比較公平，繼續要加入健保，就是要一直繳健保費，怎麼可以說你出國就不用繳？或等到「有需求」再繳？你有房子，難道出國就不用繳房屋稅、地價稅嗎？林智群最後更大喊：「衝撞體制大成功，得嘗所望。」

相關新聞：健保旅外停復保 12/23起廢止

邱泰源昨出席罕病基金會獎學金頒獎典禮，被問及健保停復保一事，他表示衛福部已預告修正「全民健康保險法施行細則」，民眾有任何意見都可以提供，也因為僅剩一個月時間（12月23日），政府會快馬加鞭來做。

邱泰源指出，這措施強調健保的公平性，每個國人都要納保，也是比較完整且合乎制度，也提醒，如果國人在國外有就醫治療產生的費用，回國後也能向健保來核銷。

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