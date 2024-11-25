「台灣隊長」陳傑憲16歲嫩照曝光 稚嫩平頭嚷想家

台灣隊長陳傑憲（左），16歲青澀照片曝光。（本報合成圖，記者陳志曲攝、翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／台北報導〕台灣奪下12強棒球賽冠軍燃起全台棒球魂，其中最受矚目的台灣隊長陳傑憲此次圈粉無數，不但長相俊俏、打完球還第一時間「找老婆」成為全台新好男人代表。顏值高、球技好的陳傑憲16歲就遠赴日本遊學，如今有人翻出當時他接受媒體採訪畫面，讓人大喊：也太可愛了吧。

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30歲的陳傑憲，在16歲時選擇到日本岡山共生高校遊學，當時公視曾有特派員到日本採訪他，16歲的陳傑憲面對鏡頭，忍不住說出心聲：「我想回去（台灣），在這裡真的會想家，我來這裡大概1、2個月，覺得語言要重學很麻煩」。就是當時的付出，成就了現在日文流利的他。

陳傑憲接受公視採訪時只有16歲。（翻攝自YT）

陳傑憲當初還透露，自己的身高在台灣比較難受到青睞，到日本發展機會較高，所以才選擇了日本。他同時也說自己高一在三民高中就讀，打到聯賽就退學，之後自主練習到共生高校開學，然後就飛往日本。因為台日學制不同，也導致陳傑憲比原來的同學晚半年才入學就讀。

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