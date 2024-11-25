61歲陳雷屏東現蹤！當上阿公「哄孫」近況曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024客家生活藝術節狂客音樂祭」上週六日登場，兩天湧入6萬人潮，金曲歌王羅文裕領軍金曲歌后彭佳慧 、台語歌王陳雷、大馬音樂鬼才黃明志、戲劇男神温昇豪、旺福等12組歌手，輪番站上屏東舞台嗨唱，成功打響客家音樂品牌。

「客家三劍客」温昇豪、彭佳慧、羅文裕。（屏東縣政府文化處提供）

羅文裕此次接下策展工作，老婆剛好又懷了第三胎，他妙喻：「我與老婆同時懷孕，扛下重任就猶如懷孕生子，每場活動都勞心勞力，心裡的苦很沉重啦，但是看到成果時，這些苦痛瞬間歸零。」他抱持「自己的舞台自己搭」的人生座右銘，「凡事不一定要靠他人或環境來完成自己的夢想，我可以打造自己的舞台，邀約眾多歌手好友一起來打造，感謝我們客家三劍客的彭佳慧、温昇豪第一時間的支持力挺！」

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陳雷難得現身。（屏東縣政府文化處提供）

身為在地人的彭佳慧開心分享屏東對她而言有著很深的意義，61歲的陳雷已經當上阿公，享受含飴弄孫的日子，難得現身的他笑說像旅遊般，感受到屏東的熱情，温昇豪則說回家的感覺真好，雖然演唱完又要趕回拍戲現場，但能在家鄉演唱備感光榮。

黃明志首日壓軸獻唱。（屏東縣政府文化處提供）

專程來台的黃明志表示跟南部太有緣了，一個月內兩度站上南部舞台，跨年演出也是在屏東，一定要唱爆回饋南部的熱情粉絲，提到演唱客語歌，黃明志坦言完全是靠死背硬背，之前錄客語歌曾經一句話就錄了一個小時，「我錄過那麼多不同語言的歌，泰語、日語、越南語、阿拉伯語都錄過，客語首推難度第一名！」

黃明志首日壓軸獻唱。（屏東縣政府文化處提供）

音樂祭連唱兩天，週六由饒舌夯團潮州土狗以「2024全民健康操」熱鬧開場，陳雷演唱經典招牌歌「歡喜就好」帶來第二波高潮，他逗趣的問候台下粉絲，現場笑聲不斷，再熱唱夯歌「風真透」，黃明志則壓軸獻唱組曲「Oh my good＋千萬萬個我＋玻璃心」，羅文裕也再次上台，為黃明志彈吉他伴奏，黃明志難得演唱苦練的客家歌「一儕」，最後以「好想你2.0＋不想上班」組曲嗨翻現場。

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