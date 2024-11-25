晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王偉忠辦《喜事》即時報12強戰況全場嗨翻 「劉文正獻唱」畫面曝光

沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0版讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（金星文創提供）沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0版讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由王偉忠監製的沉浸式喜劇《一村喜事》2.0版昨（24日）公演，適逢世界棒球十二強決賽，劇情融入時事，即時播報比賽進度，令全場嗨到最高點，湯志偉劇中嫁女兒，他化身劉文正演唱《諾言》，那祈則扮成歐陽菲菲演唱《熱情的沙漠》，帶動觀眾熱情，新郎、新娘向貴賓敬酒時，聽到中華隊打出全壘打好消息，全場振臂歡呼。

《一村喜事》2.0新郎新娘向貴賓敬酒的時候，聽到全壘打好消息，全場振臂歡呼，熱鬧滾滾。（金星文創提供）《一村喜事》2.0新郎新娘向貴賓敬酒的時候，聽到全壘打好消息，全場振臂歡呼，熱鬧滾滾。（金星文創提供）

湯志偉（右）在《一村喜事》2.0版飾演的村長，感謝全體觀眾來吃女兒女婿的喜酒。（金星文創提供）湯志偉（右）在《一村喜事》2.0版飾演的村長，感謝全體觀眾來吃女兒女婿的喜酒。（金星文創提供）

《一村喜事》2.0版以民國68年眷村王村長嫁女兒為故事背景，搭配現場烹飪的辦桌菜，桌上還擺放當年喜宴必備的黑松汽水，讓觀眾有吃有喝，親自體驗復古婚禮的熱鬧。劇中司儀具有「預視能力」可以看得到未來，他除了慶賀中華小將在68年得到威廉波特冠軍，還看到45年後的當天，台灣與日本爭奪世界冠軍，三度衝上台播報戰況，兩支全壘打4:0領先日本的好消息讓全場觀眾歡喜若狂，情緒沸騰到最高點，包括張清芳在內的來賓們都振臂高呼：「中華隊加油！」歡樂翻倍。

《一村喜事》2.0版公演，監製王偉忠舉起椅子，喜感十足。（金星文創提供）《一村喜事》2.0版公演，監製王偉忠舉起椅子，喜感十足。（金星文創提供）

那祈在《一村喜事》2.0厲化身歐陽菲菲演唱《熱情的沙漠》，帶動觀眾熱情。（金星文創提供）那祈在《一村喜事》2.0厲化身歐陽菲菲演唱《熱情的沙漠》，帶動觀眾熱情。（金星文創提供）

那祈在《一村喜事》2.0版於二樓陽台實景唱出嫁心情。（金星文創提供）那祈在《一村喜事》2.0版於二樓陽台實景唱出嫁心情。（金星文創提供）

這齣沉浸式喜劇隨機邀請觀眾上台參與演出，週日張清芳來看戲，順勢被拉上台當新郎的「表姊」，張清芳笑說台灣最可貴的地方就是人，所以台上一叫，她就上來了，還清唱一段《激情過後》，讓觀眾大飽耳福。

羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）

羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）

現場觀眾吃得開心也樂於參與，隨著劇情大跳迪斯可、帶動唱，散場還與新人合影留念，雖然氣溫開始降低，但一踏入眷村廣場就感受到溫暖與熱情，散場還能跟新人合照拿喜糖，真像參加了一場好朋友的喜宴。還有觀眾帶著第二代、第三代入場，親身體驗爺爺奶奶的年輕時代，小朋友們看得目不轉睛。

湯志偉在《一村喜事》2.0版化身劉文正演唱《諾言》。（金星文創提供）湯志偉在《一村喜事》2.0版化身劉文正演唱《諾言》。（金星文創提供）

《一村喜事》2.0版由時藝多媒體、金星文創主辦，全民大劇團執行。演員包括村長湯志偉、岑永康與村長夫人羅美玲、高蕾雅輪番上陣，那祈、子嫣輪流飾演出嫁的女兒，嫁給身懷絕技的新郎廖昱翰，加上老鄰居呂紹齊、林斌、段彥希、李昂軒等，11月23日起在新北市空軍三重一村眷村實境辦桌演出，每週五、六、日登場，一路演到12月，購票請洽時藝多媒體與Opentix。

☆飲酒過量，有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中