王偉忠辦《喜事》即時報12強戰況全場嗨翻 「劉文正獻唱」畫面曝光

沉浸式辦桌喜劇《一村喜事》2.0版讓觀眾歡喜看戲，還能吃辦桌美食。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由王偉忠監製的沉浸式喜劇《一村喜事》2.0版昨（24日）公演，適逢世界棒球十二強決賽，劇情融入時事，即時播報比賽進度，令全場嗨到最高點，湯志偉劇中嫁女兒，他化身劉文正演唱《諾言》，那祈則扮成歐陽菲菲演唱《熱情的沙漠》，帶動觀眾熱情，新郎、新娘向貴賓敬酒時，聽到中華隊打出全壘打好消息，全場振臂歡呼。

《一村喜事》2.0新郎新娘向貴賓敬酒的時候，聽到全壘打好消息，全場振臂歡呼，熱鬧滾滾。（金星文創提供）

湯志偉（右）在《一村喜事》2.0版飾演的村長，感謝全體觀眾來吃女兒女婿的喜酒。（金星文創提供）

《一村喜事》2.0版以民國68年眷村王村長嫁女兒為故事背景，搭配現場烹飪的辦桌菜，桌上還擺放當年喜宴必備的黑松汽水，讓觀眾有吃有喝，親自體驗復古婚禮的熱鬧。劇中司儀具有「預視能力」可以看得到未來，他除了慶賀中華小將在68年得到威廉波特冠軍，還看到45年後的當天，台灣與日本爭奪世界冠軍，三度衝上台播報戰況，兩支全壘打4:0領先日本的好消息讓全場觀眾歡喜若狂，情緒沸騰到最高點，包括張清芳在內的來賓們都振臂高呼：「中華隊加油！」歡樂翻倍。

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《一村喜事》2.0版公演，監製王偉忠舉起椅子，喜感十足。（金星文創提供）

那祈在《一村喜事》2.0厲化身歐陽菲菲演唱《熱情的沙漠》，帶動觀眾熱情。（金星文創提供）

那祈在《一村喜事》2.0版於二樓陽台實景唱出嫁心情。（金星文創提供）

這齣沉浸式喜劇隨機邀請觀眾上台參與演出，週日張清芳來看戲，順勢被拉上台當新郎的「表姊」，張清芳笑說台灣最可貴的地方就是人，所以台上一叫，她就上來了，還清唱一段《激情過後》，讓觀眾大飽耳福。

羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）

羅美玲在《一村喜事》2.0版飾演村長夫人，演唱許多動聽的懷舊金曲，唱功一流。（金星文創提供）

現場觀眾吃得開心也樂於參與，隨著劇情大跳迪斯可、帶動唱，散場還與新人合影留念，雖然氣溫開始降低，但一踏入眷村廣場就感受到溫暖與熱情，散場還能跟新人合照拿喜糖，真像參加了一場好朋友的喜宴。還有觀眾帶著第二代、第三代入場，親身體驗爺爺奶奶的年輕時代，小朋友們看得目不轉睛。

湯志偉在《一村喜事》2.0版化身劉文正演唱《諾言》。（金星文創提供）

《一村喜事》2.0版由時藝多媒體、金星文創主辦，全民大劇團執行。演員包括村長湯志偉、岑永康與村長夫人羅美玲、高蕾雅輪番上陣，那祈、子嫣輪流飾演出嫁的女兒，嫁給身懷絕技的新郎廖昱翰，加上老鄰居呂紹齊、林斌、段彥希、李昂軒等，11月23日起在新北市空軍三重一村眷村實境辦桌演出，每週五、六、日登場，一路演到12月，購票請洽時藝多媒體與Opentix。

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