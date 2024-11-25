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娛樂 最新消息

吳婉君拋彩帶賀台灣隊奪冠 樂極生悲...家裡慘成「命案現場」

〔記者李紹綾／台北報導〕吳婉君熱愛看棒球比賽，拍攝民視八點檔《愛的榮耀》之餘，不忘替台灣隊加油，她昨（24日）晚在家看12強決賽，看到台灣隊以4比0完封日本時，開心落淚，不忘拋彩帶應援，沒想到卻發生悲劇，家裡瞬間成了「命案現場」。

吳婉君在家觀看12強冠軍賽。（翻攝自Instagram）吳婉君在家觀看12強冠軍賽。（翻攝自Instagram）

吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠。（翻攝自Instagram）吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠。（翻攝自Instagram）

吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠。（翻攝自Instagram）吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠。（翻攝自Instagram）

台灣隊擊敗日本隊，打斷日本27連勝的紀錄，吳婉君在臉書興奮寫道：「狂賀 棒球中華隊拿下世界第一，在家應援也是會直接哭出來的！！！謝謝中華隊的悍將們帶給我們如此精彩美好的賽事！！你們辛苦了，你們真的好棒。」

吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠，彩帶吸水褪色，家裡慘成「命案現場」。（翻攝自Instagram）吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠，彩帶吸水褪色，家裡慘成「命案現場」。（翻攝自Instagram）

吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠，彩帶吸水褪色，家裡慘成「命案現場」。（翻攝自Instagram）吳婉君拋彩帶賀中華隊奪冠，彩帶吸水褪色，家裡慘成「命案現場」。（翻攝自Instagram）

吳婉君透露，觀看球賽發生了小插曲，就是她拋出彩帶慶祝，彩帶恰好掉進寵物的水碗中，吸了水竟褪色，導致桌面一片通紅，且還噴得臉上、衣服、地板都是，她無奈說：「變成一個命案現場，邊哭邊收拾殘局。」但因桌子部分區域被染色，怎麼擦都擦不乾淨，讓她哭笑不得說：「就跟這場美好賽事一樣，刻在我心不會抹滅，你們留名青史，我留一張桌子。」她同時也擔心「之後球賽門票是不是更難買了啊？」

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