小優埋胸已婚男自清「沒有聯絡」 遭大根控大嘴巴委屈吐實

小優遭大根控大嘴巴，透露私下第一時間聯絡解釋自己非爆料者。（翻攝臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大根日前遭爆未婚生子一事，出面澄清子虛烏有，指控女星小優是爆料者；小優透過經紀人澄清被誤會，今（25日）出席服裝品牌活動再次喊冤很委屈，「演藝圈就是這樣風風雨雨，希望把重心放工作。」

小優遭大根控訴爆料者後發文感嘆「水逆到不行」，而她事發後也立刻跟大根聯繫，盼解開超大烏龍，「當下被爆怎麼會有這件事，老實說我根本忘記，通電話時很意外，烏龍怎麼在我身上。」她強調根本不知道誰跟媒體爆料，自己只想修身養性，至於大根感情狀態也沒有進一步去了解，「我不知道，他自己否認跟我沒關係，絕對不可能跟媒體亂爆料。」也澄清跟大根之間沒有仇恨，當初很意外被牽扯其中，不過老闆吳宗憲安慰：「哎呀有新聞總比沒新聞好。」

請繼續往下閱讀...

小優埋胸已婚男自清沒有聯絡，盼風雨趕快過。（記者王文麟攝）



此外，小優8月被拍到與一名男子逛超市，過程「埋胸」撒嬌親暱互動不斷，她事後澄清男方是工作合作的攝影師，吳宗憲也公開喊話：「她的確要避嫌，也要自律」；受訪問及此事，小優強調兩人早就沒有聯絡，僅是工作關係，也不知情男方感情，坦言大喇喇行徑確實不妥。

小優表示：「之前真的也不想多說，清者自清，希望大家多多放在別的地方，換新公司希望更好表現，風雨趕快過去，現在單身很乾淨。」她也自糗現在只敢請女生攝影師，認識朋友都先看身分證，目前也把心力放在YT新作品，調適心情運動練舞、打高爾夫球，把身體養好。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法