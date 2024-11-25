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林曉培不藏了！感情狀況曝光 談「最愛」：非常快樂

〔記者張釔泠／台北報導〕搖滾女王林曉培明年1月11日和18日於臺北、臺中Legacy【都市女聲】熱力開唱，除了經典歌曲唱好唱滿，她更揚言要獨家演唱那首「不能唱的歌」，期待用音樂帶給大家正能量：「這次的START Tour，我一定讓你值回票價！開場不客氣，結束不忘記，期待現場一起Let’s do it！」

林曉培明年舉辦專場。（Legacy提供）林曉培明年舉辦專場。（Legacy提供）

林曉培重回【都市女聲】」舞台，推出2025年首場售票演出《Shino林曉培2025 START Tour》，作為出道25年的集大成專場，將首度挑戰粉絲敲碗已久的經典歌曲翻唱，提示僅四個字「中島美嘉」，不禁讓人聯想到中島美嘉的名曲〈曾經我也想過一了百了〉。

回憶過往的高低起伏，林曉培說：「受過諸多生命或生存考驗後，真正要做到的是增強能力，去克服現實生活出現種種挑戰。」本次專場將帶來多首未曾公開演唱過的歌曲，並與資深鼓手陳志昆攜手合作，打造更成熟的現場音樂編制，帶著大家一起重溫「心動」的感覺。

林曉培明年舉辦專場。（Legacy提供）林曉培明年舉辦專場。（Legacy提供）

談起新年計劃，林曉培笑著說：「唱歌是身心靈最好的運動，創作則是更深層次的療癒。」她坦言，除了忙碌於音樂專場的籌備，自己也持續關注心理健康，讓身心保持平衡。至於感情狀況，她直言：「目前最愛的還是家人！單身生活其實非常快樂，因為自由無價。」

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