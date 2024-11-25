高雄跨年秒變K-POP演唱會 安芝儇及幻藍小熊少女力噴發

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航」今（25）日公布宛如K-POP演唱會的舞台設計，以及少女力噴發的兩組卡司，分別是接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，及擁有人氣韓籍啦啦隊員安芝儇的WING STARS，將為今年高雄跨年晚會吹起一陣青春粉紅的韓風。

GENBLUE幻藍小熊將在高雄跨年演會獻唱。（高市府提供）

市長陳其邁表示，近年許多韓星到高雄開唱，高雄儼然成為K-POP海外專區，這次跨年首次邀請擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS，和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，讓大家在夢時代跨年會場，感受到熱血又青春的國際級演出。

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台灣英雄昨晚在世界12強棒球賽奪得冠軍，場邊啦啦隊的熱血應援，也受國際矚目。台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成軍剛滿1年，有韓國人氣啦啦隊員安芝儇、朴旻曙，以及一首葉保弟搭配一粒的應援曲，人氣大爆發。

為了在高雄跨年晚會充分發揮「主場優勢」，WING STARS這次集結15位創團主力成員；今年成為新高雄人的安芝儇，用「熱」一個字，表達她期待著所有熱情的市民，12月31日能一起到夢時代，感受舞台的火熱！

擁有人氣韓籍啦啦隊員安芝儇的WING STARS，將在高雄跨年晚會演出。（高市府提供）

崛起於2023年選秀實境節目《未來少女》的GENBLUE幻藍小熊，是台灣本土發掘的女團，在歷經韓國嚴格受訓後，今年是幻藍小熊的成長年，將在高雄跨年舞台。成員中創作擔當－許媛媛來自高雄，曾經是台下的觀眾，今年能以表演者的身分上台，她興奮地說：「好酷！」

今年高雄跨年晚會舞台以多層次及燈光設計，打造如「大船出港、航向星際」的華麗視覺，呼應主題「亞灣星海奇航」，為使感官效果更飽滿，更結合穿梭機攝影、動畫及AI特效展現港都的魔幻風情。

目前2025高雄跨年晚會已公布的卡司有徐佳瑩、盧廣仲獨家獻唱，以及告五人、麋先生、滅火器、U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS，陳其邁還透露將加碼邀請韓星來高雄飆唱。

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