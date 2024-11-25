晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高雄跨年秒變K-POP演唱會 安芝儇及幻藍小熊少女力噴發

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄跨年晚會－亞灣星海奇航」今（25）日公布宛如K-POP演唱會的舞台設計，以及少女力噴發的兩組卡司，分別是接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，及擁有人氣韓籍啦啦隊員安芝儇的WING STARS，將為今年高雄跨年晚會吹起一陣青春粉紅的韓風。

GENBLUE幻藍小熊將在高雄跨年演會獻唱。（高市府提供）GENBLUE幻藍小熊將在高雄跨年演會獻唱。（高市府提供）

市長陳其邁表示，近年許多韓星到高雄開唱，高雄儼然成為K-POP海外專區，這次跨年首次邀請擁有人氣韓籍啦啦隊員的WING STARS，和接受純韓式練習生訓練的GENBLUE幻藍小熊，讓大家在夢時代跨年會場，感受到熱血又青春的國際級演出。

台灣英雄昨晚在世界12強棒球賽奪得冠軍，場邊啦啦隊的熱血應援，也受國際矚目。台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊成軍剛滿1年，有韓國人氣啦啦隊員安芝儇、朴旻曙，以及一首葉保弟搭配一粒的應援曲，人氣大爆發。

為了在高雄跨年晚會充分發揮「主場優勢」，WING STARS這次集結15位創團主力成員；今年成為新高雄人的安芝儇，用「熱」一個字，表達她期待著所有熱情的市民，12月31日能一起到夢時代，感受舞台的火熱！

擁有人氣韓籍啦啦隊員安芝儇的WING STARS，將在高雄跨年晚會演出。（高市府提供）擁有人氣韓籍啦啦隊員安芝儇的WING STARS，將在高雄跨年晚會演出。（高市府提供）

崛起於2023年選秀實境節目《未來少女》的GENBLUE幻藍小熊，是台灣本土發掘的女團，在歷經韓國嚴格受訓後，今年是幻藍小熊的成長年，將在高雄跨年舞台。成員中創作擔當－許媛媛來自高雄，曾經是台下的觀眾，今年能以表演者的身分上台，她興奮地說：「好酷！」

今年高雄跨年晚會舞台以多層次及燈光設計，打造如「大船出港、航向星際」的華麗視覺，呼應主題「亞灣星海奇航」，為使感官效果更飽滿，更結合穿梭機攝影、動畫及AI特效展現港都的魔幻風情。

目前2025高雄跨年晚會已公布的卡司有徐佳瑩、盧廣仲獨家獻唱，以及告五人、麋先生、滅火器、U:NUS、阿跨面、Yappy、芮鯊RapShark、BBOY NANA、GENBLUE幻藍小熊、WING STARS，陳其邁還透露將加碼邀請韓星來高雄飆唱。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中