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娛樂 最新消息

（影）「豪」爽！周湯豪同步放送12強台灣贏球萬人嗨 和媽媽比莉「君子之交」

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪昨（24日）晚在台北小巨蛋順利完成「REALIVE（R2） 特仕版」演唱會，由於演唱會時段剛好也遇到世界12強棒球賽在東京進行台日之戰時刻，因此他兩度在台上即時告知歌迷台灣隊贏球分數，上萬歌迷都覺得好爽！

周湯豪小巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）周湯豪小巨蛋演唱會。（記者王文麟攝）

台灣贏得冠軍之後，剛好也是周湯豪在小巨蛋後台慶功受訪時刻，不少球員在場上為比賽受傷，周湯豪則是首場就扭傷腳踝，但昨晚上台後幾乎忘掉腳痛，他說：「我表現的方式就像運動員，台上的爽感、互動，遠超過疼痛。」

為了小巨蛋兩場演唱會，周湯豪前陣子有調整飲食，很久沒吃他愛吃的牛奶球，除了瘦了些，他自認體力也滿不錯的，完成演出，他說最想吃甜點犒賞自己，並提到：「我生活沒有別的樂趣 吃就是我的出口。」還說可以自己一個人吃麻辣鍋。

周湯豪小巨蛋演唱會，嘉賓比莉。（記者王文麟攝）周湯豪小巨蛋演唱會，嘉賓比莉。（記者王文麟攝）

昨晚周湯豪媽媽比莉現身當嘉賓，讓歌迷好驚喜，母子合唱《什麼都不必說》，比莉還開心說很感動也很驕傲。談到母子關係，周湯豪說：「我們都很剛，畢竟她也是個她，都很剛，我們溝通和情感都像君子之交，一起同台很好，真情流露。」

對於自己讓媽媽感到驕傲，周湯豪說：「我覺得她替我驕傲，單純是因我是她兒子，一路走來不輕鬆，風風雨雨，只有在台上母子可以真情流露。」

談到接下來計畫，周湯豪說：「我想休息一下，給自己新的靈感，也想出國走走，或是寫新歌，或學做甜點。」巡演還會繼續下去，他也希望有機會能去高雄唱。

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