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樂天女孩挺中華隊「帶贏」看直播 筠熹爆哭醜態被捕捉

左起岱縈、芷軒、筠熹、嘎琳。（樂天桃猿提供）左起岱縈、芷軒、筠熹、嘎琳。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕世界12強棒球賽於昨（24）日晚間迎來台日冠軍賽，中華隊以4：0完封勁敵日本，首次拿下12強賽冠軍。桃園市政府前舉辦的「就一起挺中華 桃園直播派對」也成了沸騰的熱點，「樂天女孩」筠熹、嘎琳、岱縈和芷軒帶領球迷熱情應援，與球迷一同見證這場歷史性勝利。

筠熹從首戰到冠軍賽完整參與了7場應援派對，比賽中，筠熹全程盯著現場轉播，激動到整場哭了3、4次，還多次被粉絲側拍下來。她笑著自嘲：「哭到好醜！」回憶起賽前的第六感，她說：「平常第六感沒有特別準，但這次比賽前就有很強的預感，一直覺得我們會贏！」果然中華隊以4：0大勝日本隊，筠熹在比賽結束的那一刻忍不住激動大喊：「爽啦！」

筠熹開心台灣隊拿下世界冠軍。（樂天桃猿提供）筠熹開心台灣隊拿下世界冠軍。（樂天桃猿提供）

這次冠軍賽高潮迭起，林家正的一記陽春砲率先為中華隊打破僵局，緊接著陳晨威擊出右外野方向的一壘安打，下一棒林立保送上壘，最後由隊長陳傑憲轟出右外野方向的3分全壘打，將比數拉開到4：0。中華隊全體選手展現驚人實力，讓人熱血沸騰。

桃園直播派對。（樂天桃猿提供）桃園直播派對。（樂天桃猿提供）

岱縈也難掩感動之情，坦言比賽還沒結束時就已經熱淚盈眶，「本來還以為自己忍得住眼淚，但看到中華隊高舉冠軍獎杯、每一位球員站上頒獎台時，眼淚根本停不下來！」談到當晚的有趣瞬間，她回憶：「球迷們在台下突然自發唱跳《台灣尚勇》，我們乾脆停掉現場音樂，帶著全場一起吼吼吼吼吼！」她感動地說：「當下真的覺得全場和東京巨蛋裡的球迷心都是連在一起的！」有粉絲更笑稱：「岱縈真的帶贏！」

筠熹哭紅眼。（樂天桃猿提供）筠熹哭紅眼。（樂天桃猿提供）

同樣在現場應援的嘎琳也表示，當晚她時不時回頭盯著轉播，緊張到沒辦法完全專注應援。回憶一路從中華隊第一戰開始應援，跟著中華隊飛到東京，又返回桃園市政府應援，她感動地說：「覺得大家真的都非常不容易，九下一結束，眼淚就忍不住掉下來了。」

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