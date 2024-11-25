12強》台灣隊4：0完封日本 唐綺陽撂驚語：天意！

台灣隊昨以4：0完封勝世界排名第一的日本，勇奪世界12強棒球賽冠軍。（特派記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊24日晚間以4：0完封日本，奪下世界12強棒球賽冠軍，全台灣民眾熱血沸騰，有反指標體質的棒球網紅「台南Josh」，這次現身東京巨蛋穿上日本球衣幫日本隊應援，讓許多台灣網友瘋狂按讚。

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「台南Josh」穿上日本球衣觀賽，發揮反指標體質。（翻攝IG）

「台南Josh」透露常說反指標只是玩笑，可是在面對國際賽「絕對王者」日本，即使知道只是玩笑話，還是想迷信一下，「剩下的就交給球員創造歷史。」昨晚「台南Josh」穿上日本球衣，又買日本先發投手戶鄉翔征應援毛巾，在比賽前巧迷：「抵達現場，今晚來『戶鄉』傷害吧！」

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最終台灣隊創下歷史擊敗日本隊，「台南Josh」的反指標體質再發威，賽後網友紛紛到他的社群留言：「朝聖國師」、「現在來跟Josh道謝」、「原來傳說不是假的」；更妙的是，另一「國師」命理專家唐綺陽也曝真相：「我只能說，我跟Josh都在東京啦啊槓，這絕對是天意！」

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