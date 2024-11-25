真票房黑馬！《魔法壞女巫》刷新影史紀錄 北美開片登年度第3高

〔記者許世穎／綜合報導〕被看好成為北美年底票房黑馬的奇幻壓軸鉅片《魔法壞女巫》上週正式於全球上映，北美首週末（11月22至24日）果然開出令人驚艷的1.14億美金（約台幣37.14億元），除了是今年第3高的開片成績，更創下影史音樂劇改編電影最高開片成績。

《魔法壞女巫》創下影史音樂劇改編電影北美及全球的最高開片票房。（UIP提供）

《魔法壞女巫》改編自風靡20年的音樂劇《女巫前傳》，由《瘋狂亞洲富豪》台裔導演朱浩偉執導，找來流行天后亞莉安娜飾演好女巫「格琳達」，葛萊美獎、東尼獎得主辛西婭艾利沃飾演飾演西方壞女巫「艾法芭」，一同揭開《綠野仙蹤》童話故事中的女巫起源故事，帶領觀眾一窺奧茲國希茲大學中兩個年輕女孩的冒險旅程。

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電影在國際市場（北美以外）也大賣5020萬美金（約台幣16.35億元），使全球開片票房高達到1.64億美金（約台幣53.43億元），同樣創下音樂劇改編電影全球開片最高票房紀錄。

目前該片在知名影評網站「爛番茄」仍維持90%的好評新鮮度、代表觀眾的爆米花指數也仍然高達97%滿意指數，叫好又叫座。《魔法壞女巫》已在台上映，粗估全台票房以破台幣1100萬拿下新片票房冠軍。

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