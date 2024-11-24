丁海寅竟翻牌「新婚人妻」 怕毀家庭和平：我一定選妳

丁海寅。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕童顏男神丁海寅昨天（23日）在北流Legacy TERA舉辦見面會，一天連開兩場，足見他對台灣「HAEINESS」（粉絲名）的珍視。

丁海寅開場先帶來他為《媽媽朋友的兒子》原聲帶中獻唱的《The Truth》，並以一連串中文跟觀眾打招呼，「你好，我是丁海寅，你們過得怎麼樣？好久不見，你們想我了嗎？我好想你們，很高興見到大家！」在第一個活動環節，邀請粉絲在入場前寫下最近的煩惱，並請丁海寅幫忙解答，問題範圍相當廣泛，從前男友、減肥計劃、夫妻相處之道到「新婚生活」都請他來解答。

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丁海寅。（讀者提供）

當被問到「新婚生活」是否愉快，丁海寅先是嚇到，反問：「我還沒結婚耶？這不是問我本身吧？」後來才反應過來，順著《媽朋兒》的劇情進度分享：「我們剛蓋完房子，現在正在搬家。」

在問到減肥建議時，丁海寅的回答相當逗趣：「你本來就知道減肥方法了吧，有知道吧？你只是做不到而已！」直率的回答笑翻全場。其中更有粉絲發問：「前男友昨天結婚，該怎麼祝福他、整理這段感情？」丁海寅的回答相當大器，「不要詛咒他，祝福他就好，要是恨某個人，我們生活的世界就會變得痛苦。真心祝福的話，你自己也會出現新感情的。」

丁海寅。（讀者提供）

當中更有讓丁海寅視為必選的題目，原來有粉絲說自己把剛新婚的先生丟在家裡，來參加粉絲見面會的最重要任務就是要跟丁海寅自拍，丁海寅就說：「為了家庭和平，這個一定要選！」

在換穿曾經演出的戲劇系服裝環節，丁海寅才剛脫下開場時穿的外套，粉絲就直呼：「不要穿外套！」他先是謙虛表示：「我現在身材沒有很完美，但粉絲想要我不穿的話，我就不穿了。」更笑虧粉絲們，「你們怎麼突然手機都拿起來了？」整場活動丁海寅都超寵粉，接連送出飛吻、愛心等姿勢給粉絲拍照，大喊「快起床」為粉絲錄製Morning Call。

丁海寅。（讀者提供）

為了這次與台北粉絲的相見，丁海寅也學了好幾句中文的甜言蜜語，「月亮代表我的心」、「你是我的唯一，希望永遠可以跟你在一起」、「不想成為什麼特別的人，只想成為特別愛你的人」、「因為你，我才了解什麼是愛」，更用錄音娃娃錄製了「有你才有我，我永遠愛你」，給足台北粉絲滿滿的珍貴回憶。整場演出，丁海寅誠意滿滿，演唱《The Truth》、《Good Night》、《Until I Found You》和《Beginning》4首歌曲，展現男神不同面向魅力，創造珍貴回憶。

丁海寅。（讀者提供）

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