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黎明前妻樂基兒2度離婚 瘋傳疑有新歡？

樂基兒自離婚後頻頻接工作。（香港星島日報）樂基兒自離婚後頻頻接工作。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕44歲混血辣模樂基兒曾與香港天王黎明在2008年結婚，2012年離婚，其後在2017年與食品大亨朱智豪再婚，並生下兒子Hunter，不過去年又離婚。

經歷2次婚姻失敗的樂基兒，日前開啟靜修導師之路，更舉辦瑜伽課，火速回復昔日狀態，近日，一名紋身肌肉型男公開與樂基兒親密合照，當中可見樂基兒站男子身後大玩自拍，舉止親暱。

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神秘男子留言：「如果能讓你跟樂基兒對話，如果能給你機會跟她提出一個問題，你會問甚麼？或許我能讓她在影音中解答，請留言你的問題 ，我會從中抽選。」照片中該名男子身穿白色恤搭配牛仔褲，露出健碩手臂上紋身，拿手機對鏡自拍，笑容自然。

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而站在男子身後的樂基兒則身穿黑色絲絨短裙，臉上有著艷麗妝容，並將長髮別在耳後，氣質優雅；樂基兒將雙手放在該型男肩部，並把下巴托在上面，有幾分環抱感覺，十分親密。

日前，有名紋身肌肉型男公開與樂基兒親密合照，當中可見樂基兒站在該男士的身後與其自拍，舉止親暱。（香港星島日報）日前，有名紋身肌肉型男公開與樂基兒親密合照，當中可見樂基兒站在該男士的身後與其自拍，舉止親暱。（香港星島日報）

發文公開後，不少粉絲認真留下想問樂基兒問題：「之後還想結婚嗎？」、「為甚麼離婚」，不過大部分的人都是好奇樂基兒維持凍齡美貌及平時健身秘訣。

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