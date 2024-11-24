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蛤？鍾雪瑩擊敗吳君如、張艾嘉疑惑了 首封金馬影后爆哭

鍾雪瑩（左）獲封金馬影后，游學修則是擺出哭泣的表現。（記者王文麟攝）鍾雪瑩（左）獲封金馬影后，游學修則是擺出哭泣的表現。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮昨天（23日）順利落幕，港星鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》擊敗吳君如、張艾嘉獲得金馬影后，她對此表示：「我不知道有沒有被拍到，（得獎當下）我露出了『蛤』的樣子！」接下來這座金馬獎將放在她的床頭，成為她的好朋友。

鍾雪瑩今在慶功宴身著輕便受訪。（記者王文麟攝）鍾雪瑩今在慶功宴身著輕便受訪。（記者王文麟攝）

鍾雪瑩現年29歲，今天凌晨在慶功宴受訪，稱本來很冷靜，但看到上屆金馬影后林品彤就很想哭，「因為上一次她站在我旁邊，今年她也站在我旁邊，我就想哭，但我還是鎮定下來。」鍾雪瑩去年以《填詞L》獲得提名，最後輸給了《小曉》的林品彤。

後來在後台哭花了臉的原因，則是因為看到演員好友盧鎮業、袁澧林等人，盧鎮業此次以媒體人身分出席金馬獎，全程關注典禮。鍾雪瑩有感而發，「香港演員不多，新演員常在不同活動碰面，在台灣遇到有種親切感。」

儘管與影帝擦身而過，游學修仍十分開心評審對他的肯定。（記者王文麟攝）儘管與影帝擦身而過，游學修仍十分開心評審對他的肯定。（記者王文麟攝）

至於游學修以「第二名」的成績輸給了金馬新科影帝張志勇，他出場時雖然裝作哭泣的表情，隨後大聲回應「我很開心」！評審肯定他非常具有未來性，游學修認為這句話非常的好，因為演員都需要未來，未來會持續努力，並喊話台灣導演合作。

鍾雪瑩倒是有些害羞，表示不知道怎麼自我推薦，藉機透過媒體喊話：「如果大家今天有看到我的話，希望有機會跟我合作！」更提到與王渝萱是好友，希望有一天能夠在演技上互相切磋。

雖然對游學修有點惋惜，不過鍾雪瑩大讚讚對方是心靈很強大的人類，似乎也不為他擔心。電影《看我今天怎麼說》在香港、台灣皆未上映，她希望這個獎項能讓大家更關注電影，甚至是片中的議題，「我一度要在台上喊，發行部的朋友送給你！」

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