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娛樂 最新消息

12強》東京巨蛋根本台北街頭 民眾狂喊「Team Taiwan」

靠著美國擊敗委內瑞拉的助攻，台灣隊首度闖進世界12強冠軍戰，昨在「冠軍前哨戰」小輸日本，今晚將第3次對壘。（特派記者陳志曲攝）靠著美國擊敗委內瑞拉的助攻，台灣隊首度闖進世界12強冠軍戰，昨在「冠軍前哨戰」小輸日本，今晚將第3次對壘。（特派記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強棒球賽今（24）日迎來最後一天賽事，第一場季軍賽由美國對戰委內瑞拉，冠軍戰則由台灣強碰日本，台灣派出先發投手林昱珉，迎戰日本隊右投戶鄉翔征。

律師呂秋遠這幾天人剛好在東京出差，大前天台灣迎戰美國隊，是他生平第一次進場看棒球，他激動說：「台灣打入前四強後，立刻買東京巨蛋門票，不過只買到台灣對美國場次，因台灣對日本場次已滿。」

買票前，呂秋遠有想過會不會第一次現場看球賽，然後就帶賽讓台灣輸球，「尤其是美國，我們已經有21年沒有在國際重要成棒賽贏過他們，這次會不一樣嗎？且對戰美國前一天，我們輸給委內瑞拉，會不會又是跟之前一樣，我們總是強弩之末，永遠雖敗猶榮？」

買票時，呂秋遠不斷在心裡默念，「第一次看球賽據說有紅利，我不會帶賽，肯定可以心想事成。」當天開賽半小時前，呂秋遠所見東京巨蛋外面就像台北巨蛋，「國旗、布條各種台灣意象飄揚，耳邊聽到的台語大概就像是在高雄街頭，場外的口號就是Team Taiwan，沒人講Team Chinese Taipei。」    

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