晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61慶功》施名帥奪男配角被虧「求生欲高」！和朱芷瑩又親又抱

〔記者鍾志均／台北報導〕施名帥首度入圍金馬獎，就以《角頭─大橋頭》勇奪最佳男配角，踢走好友《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、李康生等強敵；施名帥在慶功宴打趣說「當下沒法思考，腦袋像被什麼東西撞了一下」，老婆朱芷瑩哭得比他還誇張。

《角頭─大橋頭》金馬慶功，施名帥。（記者胡舜翔攝）《角頭─大橋頭》金馬慶功，施名帥。（記者胡舜翔攝）

首次加入「角頭宇宙」的施名帥演出混混「阿猛」，為給家人過好生活，決定鋌而走險，還與張再興、鄭人碩共組「土狗幫」，評審盛讚施名帥是真正發動《角頭》動能的角色，除了陽剛味，還有更複雜的調性，展現成熟演員的面貌。

施名帥說獲獎後「土狗幫」都有傳訊恭喜，自爆當時聽到「捷哥」（高捷）喊自己名字，以為開玩笑，後來才知真的獲獎，至於台上喊出「金馬獎，是我的」，解釋是宣傳《角頭》時常聽到「大橋頭是我爸的」因而內化，不自覺模仿。

朱芷瑩台下原本安撫施名帥，告訴他「沒事啦，你不會拿」，結果獲獎出乎意料，朱芷瑩透露自己看過其他男配角入圍者的電影，覺得真的太強，一度還想施名帥要怎樣拿獎。

施名帥和朱芷瑩去年結婚，朱被說有「旺夫運」，兩人被拱當場又親又抱；問到拿下金馬獎後，在家地位是否有轉變？施名帥搞笑說，「男人不要拿竅，該怎樣就怎樣」，還說家庭和樂是最重要的事，被虧「求生欲高」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中