金馬61慶功》施名帥奪男配角被虧「求生欲高」！和朱芷瑩又親又抱

〔記者鍾志均／台北報導〕施名帥首度入圍金馬獎，就以《角頭─大橋頭》勇奪最佳男配角，踢走好友《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、李康生等強敵；施名帥在慶功宴打趣說「當下沒法思考，腦袋像被什麼東西撞了一下」，老婆朱芷瑩哭得比他還誇張。

《角頭─大橋頭》金馬慶功，施名帥。（記者胡舜翔攝）

首次加入「角頭宇宙」的施名帥演出混混「阿猛」，為給家人過好生活，決定鋌而走險，還與張再興、鄭人碩共組「土狗幫」，評審盛讚施名帥是真正發動《角頭》動能的角色，除了陽剛味，還有更複雜的調性，展現成熟演員的面貌。

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施名帥說獲獎後「土狗幫」都有傳訊恭喜，自爆當時聽到「捷哥」（高捷）喊自己名字，以為開玩笑，後來才知真的獲獎，至於台上喊出「金馬獎，是我的」，解釋是宣傳《角頭》時常聽到「大橋頭是我爸的」因而內化，不自覺模仿。

朱芷瑩台下原本安撫施名帥，告訴他「沒事啦，你不會拿」，結果獲獎出乎意料，朱芷瑩透露自己看過其他男配角入圍者的電影，覺得真的太強，一度還想施名帥要怎樣拿獎。

施名帥和朱芷瑩去年結婚，朱被說有「旺夫運」，兩人被拱當場又親又抱；問到拿下金馬獎後，在家地位是否有轉變？施名帥搞笑說，「男人不要拿竅，該怎樣就怎樣」，還說家庭和樂是最重要的事，被虧「求生欲高」。

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