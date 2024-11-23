（影音）驚！「古惑仔」齊聚高雄巨蛋 鄭伊健全說了差點引爆內鬨

〔記者陽昕翰／高雄報導〕鄭伊健今晚在高雄巨蛋舉辦演唱會，力邀婁峻碩、陳零九、黃偉晉、「小賴」賴晏駒驚喜合體，嗨組港台限定版的「五堅情」助陣，化身古惑仔嗨翻全場。

鄭伊健（中）在高雄巨蛋開唱，陳零九（左）、小賴、婁峻碩、黃偉晉擔任嘉賓。（小金鹿娛樂提供）

由鄭伊健領軍的限定版「五堅情」，選場了《古惑仔》系列電影的插曲《戰無不勝》、《亂世巨星》。「五堅情」為了力挺鄭伊健，特地加緊練習粵語歌詞及發音，更找排舞老師練舞，相當認真，可惜邱鋒澤因為工作沒能到場。

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婁峻碩趁空檔重看《古惑仔》系列電影，身為港片迷的他十分入戲，笑說：「已經準備好要當大哥旁邊的嘍囉了。」

鄭伊健之前與婁峻碩拍戲，牽起這次的合作機緣，有趣的是，黃偉晉見到鄭伊健急著追問：「婁峻碩有沒有說我們壞話？」

隨後鄭伊健妙答：「沒有，他沒有講壞話，他是完全沒有介紹（五堅情），是我自己知道你們是一個團體。」沒想到鄭伊健一席話，差點要讓五堅情內鬨，讓黃偉晉、小賴、陳零九等人激動大喊：「幹嘛不介紹我們啊。」婁峻碩連忙解釋：「有啦！我們有邀請大哥來看五堅情演唱會。」

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