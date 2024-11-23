金馬61》《鬼才之道》5獎大贏家！《一部未完成的電影》連奪兩大獎

〔記者許世穎／台北報導〕第61屆金馬獎今晚揭曉，以11項入圍成為本屆入圍之最的《鬼才之道》拿下包括最佳造型設計、美術設計、動作設計、視覺效果、原創電影歌曲等5項大獎成為本屆獲獎數大贏家。

最佳造型設計：施筱柔《鬼才之道》（新聞攝影組攝）

最佳美術設計：王誌成、梁碩麟《鬼才之道》（新聞攝影組攝）

最佳動作設計：黃泰維《鬼才之道》（新聞攝影組攝）

最佳視覺效果：郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》（新聞攝影組攝）

最佳原創電影歌曲：鬼才出道《鬼才之道》（新聞攝影組攝）

中國導演婁燁雖未來台出席金馬獎，仍以《一部未完成的電影》拿下最佳劇情片及最佳導演兩項最大獎，他的太太馬英力代領導演獎時分享婁燁感言感言，他直說「這是我從影以來最特別的一次導演工作，我很榮幸很驕傲在那個特別的時期，和我的主創演員以及所有參與者在一起！」

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該片聚焦疫情期間封城的武漢，婁燁提到大家一起度過那段艱難的時光，一起拍那部電影，「這是所有參與者共同的榮譽，這個獎是對他們的感謝和致敬，謝謝所有參與者，謝謝所有參與者、電影人。」

最佳女主角：鍾雪瑩《看我今天怎麼說》

首度入圍金馬獎的中國男星張志勇以《漂亮朋友》獲得金馬獎最佳男主角，他本人因工作未到場，由導演耿軍代領，該片同時也獲得最佳剪輯和攝影。最佳女主角則由連續兩年入圍的鍾雪瑩以《看我今天怎麼說》擊敗張艾嘉、吳君如等影后，拿下生涯首座金馬影后。

最佳男女配角：施名帥（左）《角頭─大橋頭》、楊貴媚《小雁與吳愛麗》。（新聞攝影組攝）

首度入圍金馬獎的台灣男星施名帥昨以《角頭─大橋頭》獲得最佳男配角，感性表示：「我是一個演員，也是一個造夢的人。」更透露台下的母親曾說他普通，怎麼會去當演員，「也許是我的平凡，所以才能承載這些想像力吧！」

今年剛獲得金鐘獎肯定的金馬影后楊貴媚再憑《小雁與吳愛麗》拿下最佳女配角，這也是她相隔20年再獲金馬獎肯定，雖然呼聲極高，但她仍謙虛表示該獎競爭激烈，對於從一眾優秀對手中拿獎直呼「不敢相信」。

最佳新演員：鄭又菲《BIG》（新聞攝影組攝）

11歲的鄭又菲今年7月剛以魏德聖執導的《BIG》獲得台北電影獎最佳新演員，昨再下一城獲得金馬獎最佳新演員。

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