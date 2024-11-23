晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金馬61》《白衣蒼狗》奪新導演！曾威量點名導師「侯孝賢」給能量

〔記者鍾志均／台北報導〕由曾威量、尹又巧聯合執導的《白衣蒼狗》順利拿下最佳新導演獎，曾威量自金馬電影學院出身，特別點名「監製侯孝賢、廖慶松老師，給我很大轉機」，感謝他們在創作路上給能量。

最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）

《白衣蒼狗》講述泰國移工在台灣偏鄉工作遭遇的困境，已在今年坎城影展鍍金，榮獲金攝影機特別表揚殊榮，這回順利在金馬再度擒獎。

來自新加坡的曾威量說，「我們做了一部非常艱難的片子，這片子承蒙很多人的努力，才能走到今天」，並感謝太太，以及聯合導演尹又巧，謙稱「一個新導演的誕生，是承蒙很多很多人的努力」，並請台下一樓至三樓的劇組人員們站起來，接受現場嘉賓的鼓掌。

曾威量更點名施名帥、傅孟柏、姚淳耀等北藝大的好友兼兄弟以及師長，謝謝台灣新電影前輩為創作付出的一切，「封存在影像裡頭，跨越時空，撼動自己。」

最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）

評審認可《白衣蒼狗》對全方位的影片調度，大讚雖然是導演的首部長片，不過執導功力毋庸置疑；其他入圍新導演的還包括彭紫惠和王品文《春行》、葉星宇《三個羯子》、何妙祺《我談的那場戀愛》、邱陽《空房間裡的女人》。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中