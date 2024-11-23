金馬61》《白衣蒼狗》奪新導演！曾威量點名導師「侯孝賢」給能量

〔記者鍾志均／台北報導〕由曾威量、尹又巧聯合執導的《白衣蒼狗》順利拿下最佳新導演獎，曾威量自金馬電影學院出身，特別點名「監製侯孝賢、廖慶松老師，給我很大轉機」，感謝他們在創作路上給能量。

最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）

《白衣蒼狗》講述泰國移工在台灣偏鄉工作遭遇的困境，已在今年坎城影展鍍金，榮獲金攝影機特別表揚殊榮，這回順利在金馬再度擒獎。

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來自新加坡的曾威量說，「我們做了一部非常艱難的片子，這片子承蒙很多人的努力，才能走到今天」，並感謝太太，以及聯合導演尹又巧，謙稱「一個新導演的誕生，是承蒙很多很多人的努力」，並請台下一樓至三樓的劇組人員們站起來，接受現場嘉賓的鼓掌。

曾威量更點名施名帥、傅孟柏、姚淳耀等北藝大的好友兼兄弟以及師長，謝謝台灣新電影前輩為創作付出的一切，「封存在影像裡頭，跨越時空，撼動自己。」

最佳新導演：《白衣蒼狗》曾威量（右）、尹又巧（左）。（台視提供）

評審認可《白衣蒼狗》對全方位的影片調度，大讚雖然是導演的首部長片，不過執導功力毋庸置疑；其他入圍新導演的還包括彭紫惠和王品文《春行》、葉星宇《三個羯子》、何妙祺《我談的那場戀愛》、邱陽《空房間裡的女人》。

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