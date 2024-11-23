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娛樂 音樂

周湯豪拿著奶罩說感性話忍不住爆粗口！說好不哭卻淚灑舞台

周湯豪演唱會和露出屁股蛋的女舞者性感互動。（環球提供）周湯豪演唱會和露出屁股蛋的女舞者性感互動。（環球提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕相隔兩年，周湯豪今（23日）晚重返小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」演唱會，獻唱《Thank for the love》之前，他感性謝謝在台下看演出的媽媽比莉，還有支持他的歌迷及工作人員，他原本說不想在演唱會上哭，但還是忍不住落淚，哭紅了眼。

周湯豪獻唱《Level up》、《I know I can》等歌曲，談到：「沒有想到這麼快可以再回到小巨蛋，從第一場給我的衝擊，又再次回來，謝謝你們給我力量、支持，這場演唱會就是我的靈魂、我的生命，也是我的人生，就像心靈抒發的管道，可以分享我的價值觀、情感，還有我的能量。」他還說：「這場我很珍惜有這機會再次分享感受。」

周湯豪開唱，有眾多性感舞者助陣。（環球提供）周湯豪開唱，有眾多性感舞者助陣。（環球提供）

有不少熱情女歌迷丟出內衣給周湯豪，有幾度他手上拿著內衣卻要說些感性話，忍不住爆粗口：「X，手上拿奶罩說這些話。」

演出中周湯豪也多次和穿著性感露出屁股蛋的女舞者互動，歌迷看得情緒高張。另外周湯豪也談到，只要歌迷需要，他的音樂會永遠陪伴大家。

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