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娛樂 最新消息

強碰12強台日大戰！「陳浩南」沒在怕 鄭伊健專寵台灣歌迷嗨到跪地

〔記者陽昕翰／高雄報導〕香港男神鄭伊健首度在台灣開唱，今晚在高雄巨蛋舉辦「HERE&NOW」演唱會，儘管強碰金馬獎頒獎典禮以及世界棒球12強超級循環賽的台日大戰，依舊吸引大票歌迷力挺，票房逼近9成。

鄭伊健今晚在高雄巨蛋舉辦演唱會。（記者陽昕翰攝）鄭伊健今晚在高雄巨蛋舉辦演唱會。（記者陽昕翰攝）

出道38年的鄭伊健，以《古惑仔》的角色「陳浩南」爆紅，影視歌三棲的他終於來台灣開唱，演唱會從舞台設計、視覺特效、造型皆以電影感十足的「音樂劇」概念延伸，巨型屏幕呈現流動的電影概念，再搭配大型歌舞劇貫穿。

開場鄭伊健化身歌舞劇男伶，搭配歌舞環節，帶來《回憶裡沒有冬季》、《我願你知道》、《蒸發眼淚》等歌曲。

除了抒情經典，鄭伊健熱歌勁舞也沒少，男神選唱《Beautiful Day》、《極速》、《22098（全城效應）》等粵語經典，唱到激動之處直接跪地，現場氣氛嗨翻。

為了台灣歌迷，鄭伊健寵粉獻唱國語歌《至少還有我》，是他這次全球巡迴的首唱曲目，他以全新編曲呈現，更以故事概念增加跟觀眾的共鳴。

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