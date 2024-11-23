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韓女團成員控公司代表性騷！「遭強吻摸胸2小時」有利線索曝

今年9月剛出道的南韓多國籍女團成員指控經紀公司代表對她性騷擾，其中包含強吻、摸胸等惡行。（翻攝自YT）今年9月剛出道的南韓多國籍女團成員指控經紀公司代表對她性騷擾，其中包含強吻、摸胸等惡行。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日，剛在今年9月出道的南韓女團成員向媒體指控經紀公司代表對她性騷擾，包含強吻、摸胸等惡行。網路節目一播出，立即引發眾怒，許多人紛紛就爆料中提供的有利線索，試圖找出蛛絲馬跡。

據南韓節目《事件班長》報導，9月剛成立的「多國籍女團」中的成員因為和曖昧對象私約到宿舍遭到公司代表撞見，豈料卻被對方以此當作交換條件，提出想要該名成員當他「一日女友」，代表對她說：「如果我幫妳實現願望，那妳也得幫我實現願望。我希望妳當我的一日女友，妳願意嗎？」，成員不得已赴約之後卻遭到代表強吻、襲胸長達近兩小時。

針對性騷指控，公司全面否認，認為只是安慰的擁抱，不構成性騷。（翻攝自YT）針對性騷指控，公司全面否認，認為只是安慰的擁抱，不構成性騷。（翻攝自YT）

最終，該成員因壓力影響到健康，只能停止演藝活動。但針對指控，公司全面否認，認為只是安慰的擁抱，不構成性騷，更不會憑沒有證據的爆料，就開除代表。此舉讓不少人氣炸，紛紛想從曝光的線索找出受害女團，目前雖還未證實，但滿足「9月剛成立的多國籍女團」條件的，其實也僅有1個選項。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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