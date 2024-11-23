晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

（專訪）林奕嵐試鏡受挫崩潰大哭 趴桌「乾游」竟獲角色：把握機會

林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／專訪〕林奕嵐去年以《她和她的她》獲金鐘58迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，近期在阿Ken執導的影集《X！又是星期一》飾演闖蕩職場的社會新鮮人，一場邊打跆拳道邊面試的情節令人印象深刻。談起初次試鏡的經驗，她透露是在12歲，當時出師不利，未能如願錄取，後來情緒潰提，幸好有爸爸的安慰，隔了2年才試鏡成功，拍攝人生第一支廣告。

林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）

林奕嵐在《X！又是星期一》一邊打跆拳道一邊面試。（鏡文學提供）林奕嵐在《X！又是星期一》一邊打跆拳道一邊面試。（鏡文學提供）

林奕嵐分享，12歲那年在媽媽的陪同下，首度參與廣告試鏡，「他們給我一個麵包，要我假裝它是漢堡，要做出好吃的表情，其實我不知道要怎麼吃，選角人員一直要我調整動作。」她試了很多遍，幾乎是盡力了，可惜最後沒被選上，坦言內心受到極大挫折，「結束後爸爸來載我們，我直接在車上大崩潰，還一直哭說『我再也不要試鏡了，太可怕了，剛表現很差。』」

范少勳（左）、林奕嵐在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）范少勳（左）、林奕嵐在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）

林奕嵐物慾不高，平常生活節省。（記者王文麟攝）林奕嵐物慾不高，平常生活節省。（記者王文麟攝）

回想起這段往事，林奕嵐認為當時給自己太大的壓力，加上還在求學階段，生活圈接觸、面對的人，不是家人就是同學和老師，環境相對單純，那次的試鏡是她第一次接觸社會的開端，且對方的態度讓她很不習慣，因此她的試鏡之路相當不順，「我試了2年都沒有被選上，可能是有一年我戴牙套吧！」

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

2年後，林奕嵐試了一支鏡飲料廣告，她透露劇情與游泳有關，「知道是游泳的戲，心裡有稍微放心一點，因為我是真的會游泳。」但試鏡過程，她得趴在桌上「乾游」給選角人員看，沒想到最後竟獲得角色，「拍第一支廣告的時候很緊張，因為要面對鏡頭。」在桌上乾游，難道不會尷尬？她搖頭說：「不會，那時的我願意做任何事，畢竟等了2年，要好好把握機會。」

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

拍攝飲料廣告讓林奕嵐賺進人生第一筆酬勞，問她如何使用？她說：「存起來。」她自認物慾不高，平常生活節省，但對吃非常注重，「我不太喜歡花錢，會覺得錢不見很難過。」她想了想說，突然頓悟：「我滿缺衣服的，我好像需要購物一下。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中