（專訪）林奕嵐試鏡受挫崩潰大哭 趴桌「乾游」竟獲角色：把握機會

林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／專訪〕林奕嵐去年以《她和她的她》獲金鐘58迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎，近期在阿Ken執導的影集《X！又是星期一》飾演闖蕩職場的社會新鮮人，一場邊打跆拳道邊面試的情節令人印象深刻。談起初次試鏡的經驗，她透露是在12歲，當時出師不利，未能如願錄取，後來情緒潰提，幸好有爸爸的安慰，隔了2年才試鏡成功，拍攝人生第一支廣告。

林奕嵐12歲開啟試鏡之路。（記者王文麟攝）

林奕嵐在《X！又是星期一》一邊打跆拳道一邊面試。（鏡文學提供）

林奕嵐分享，12歲那年在媽媽的陪同下，首度參與廣告試鏡，「他們給我一個麵包，要我假裝它是漢堡，要做出好吃的表情，其實我不知道要怎麼吃，選角人員一直要我調整動作。」她試了很多遍，幾乎是盡力了，可惜最後沒被選上，坦言內心受到極大挫折，「結束後爸爸來載我們，我直接在車上大崩潰，還一直哭說『我再也不要試鏡了，太可怕了，剛表現很差。』」

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范少勳（左）、林奕嵐在《X！又是星期一》有逗趣演出。（鏡文學提供）

林奕嵐物慾不高，平常生活節省。（記者王文麟攝）

回想起這段往事，林奕嵐認為當時給自己太大的壓力，加上還在求學階段，生活圈接觸、面對的人，不是家人就是同學和老師，環境相對單純，那次的試鏡是她第一次接觸社會的開端，且對方的態度讓她很不習慣，因此她的試鏡之路相當不順，「我試了2年都沒有被選上，可能是有一年我戴牙套吧！」

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

2年後，林奕嵐試了一支鏡飲料廣告，她透露劇情與游泳有關，「知道是游泳的戲，心裡有稍微放心一點，因為我是真的會游泳。」但試鏡過程，她得趴在桌上「乾游」給選角人員看，沒想到最後竟獲得角色，「拍第一支廣告的時候很緊張，因為要面對鏡頭。」在桌上乾游，難道不會尷尬？她搖頭說：「不會，那時的我願意做任何事，畢竟等了2年，要好好把握機會。」

林奕嵐人生第一支廣告是拍飲料動態廣告。（記者王文麟攝）

拍攝飲料廣告讓林奕嵐賺進人生第一筆酬勞，問她如何使用？她說：「存起來。」她自認物慾不高，平常生活節省，但對吃非常注重，「我不太喜歡花錢，會覺得錢不見很難過。」她想了想說，突然頓悟：「我滿缺衣服的，我好像需要購物一下。」

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