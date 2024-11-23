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娛樂 電視

隋棠拍武打戲眼睛險遭戳瞎 「泰國林志穎」嚇傻：不知道該怎麼賠

〔記者李紹綾／台北報導〕隋棠在八大影集《太太太厲害》飾演退休特務，劇中有不少武打戲，她和「泰國林志穎」TAE唐宸禹的動作戲火花四射，TAE對角色的投入讓隋棠忍不住笑說：「那場戲很難忘，我們鬥得你死我活，我真的用盡全力才能抵擋住他。」久沒在台灣演出的TAE，飾演黑幫老大時太進入角色，與隋棠的對打戲中，差點就直接戳瞎隋棠的眼睛，TAE嚇得直喊：「好險只是道具，不然不知道該怎麼賠。」

胡宇威在《太太太厲害》有精彩動作戲。（鹿路電影提供）胡宇威在《太太太厲害》有精彩動作戲。（鹿路電影提供）

隋棠回憶拍攝過程，「我記得有場和TAE的戲，他有拿道具刀，因為彼此是近距離的搏鬥，刀刺向自己距離非常近，真的會很緊張，因為只要距離或角度沒抓好，是很可能會受傷的。為了在鏡頭前看起來要是很俐落的，動作要記熟外也會需要一直保持非常專注的狀態，因為真的一個不小心就會受傷。」

胡宇威（右）在《太太太厲害》有罕見的反派演出。（鹿路電影提供）胡宇威（右）在《太太太厲害》有罕見的反派演出。（鹿路電影提供）

TAE在《太太太厲害》詮釋黑幫老大，武打太投入差點戳瞎隋棠。（鹿路電影提供）TAE在《太太太厲害》詮釋黑幫老大，武打太投入差點戳瞎隋棠。（鹿路電影提供）

王陽明與胡宇威的對打戲更是拳拳到肉，兩人拍得既緊張又過癮，王陽明笑稱：「跟胡宇威拍武打戲很爽，兩個人拍完身上都是瘀青。」胡宇威也說道：「我們兩個打起來真的很舒服，沒有在手下留情。」

曾沛慈（左起）、隋棠、周采詩在《太太太厲害》坐在酒吧買醉取暖。（鹿路電影提供）曾沛慈（左起）、隋棠、周采詩在《太太太厲害》坐在酒吧買醉取暖。（鹿路電影提供）

胡宇威在《太太太厲害》有罕見的反派演出。（鹿路電影提供）胡宇威在《太太太厲害》有罕見的反派演出。（鹿路電影提供）

黃奇斌（左起）、王陽明、楊祐寧在《太太太厲害》討論彼此在家庭中的壓力與苦衷。（鹿路電影提供）黃奇斌（左起）、王陽明、楊祐寧在《太太太厲害》討論彼此在家庭中的壓力與苦衷。（鹿路電影提供）

TAE在《太太太厲害》詮釋黑幫老大演上癮。（鹿路電影提供）TAE在《太太太厲害》詮釋黑幫老大演上癮。（鹿路電影提供）

在最新的劇情中，巧妙地安排了一場趣味十足的「男女酒局大PK」對照。隋棠、曾沛慈、周采詩3位太太坐在酒吧裡傾訴家庭和婚姻的艱難，無奈地互相取暖說著：「當女人真的好難。」而在另一頭，王陽明、楊祐寧、黃奇斌3位爸爸則在酒精的催化下，討論身為男人在家庭中的壓力與苦衷。兩場戲穿插剪輯，既有笑點也充滿了溫馨，讓人更加貼近角色內心的真實情感。《太太太厲害》，每週六晚8點愛奇藝首播，每週日晚8點八大戲劇台播出。

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