（專訪）柯叔元大學重考4次「不敢要求小孩」 驕傲女兒成台大學霸

〔記者蕭方綺／專訪〕柯叔元在華視、東森戲劇《阿榮與阿玉》中，因年輕時北漂，錯過女兒林玟誼成長時光，父女之間有不少爭執。戲外，柯叔元因長時間拍戲，鮮少陪伴一雙兒女，但他受訪時數度感謝前妻很會教育小孩，女兒一點都不叛逆，雖著迷社團活動，成績仍舊很好，今年是台大新鮮人，讓他很驕傲。

柯叔元。（記者胡舜翔攝）

他和林玟誼劇中父女情的培養，皆來自彼此對於自家爸爸、女兒的投射，柯叔元感慨過去都在工作，和小孩相處時間少，但他不後悔：「他們是我一輩子的責任。」他如今雙眼時常有紅血絲，拍照前要滴眼藥水，是長時間拍戲的職業傷害，加上他23年前動近視雷射手術，術後沒休息，隔天就趕著拍《台灣霹靂火》，留下後遺症。

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柯叔元。（記者胡舜翔攝）

雖然和孩子少碰面，但他提到女兒的口氣滿是驕傲，他女兒熱愛吉他社，課餘時間會參與許多學校活動，他也數度參加女兒高中時的成果發表會，「她的同學都知道她爸爸是柯叔元，雖然沒跟我要過簽名，但都覺得『妳爸爸還滿帥的』。」

林玟儀（右）在《阿榮與阿玉》中因爸爸柯叔元缺席童年時光，對他突然現身很不能諒解。（華視提供）

他自認是個幸運的老爸，除了這幾年剛好都接到不同於以往本土劇的角色，讓他工作起來很有成就感之外，一雙兒女也乖巧、會讀書，然而會讀書是因為他要求高？他立刻大笑回：「我自己不愛讀書，大學考了4次，哪敢要求小孩！」強調是前妻教育方式好。

柯叔元2017年帶著當時小學六年級的女兒走金鐘紅毯。（資料照）

而柯叔元今年2度入圍金鐘獎，他2017年曾和女兒一同走紅毯，當時他女兒才小學六年級，這回他連詢問女兒要不要陪走紅毯的句子都還沒說完，就被打槍，問他是不是心碎？他苦笑表示：「小孩長大了啊！有自己的生活和想法。」

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