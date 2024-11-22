町田啓太撩台妹「新髮型好看嗎？」 想看《影后》學中文：是我先看到的

町田啓太帥度爆表，還突然轉頭向粉絲告白，讓拿著應援扇苦等的粉絲相當興奮。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太明天（23日）下午5點將在Legacy Max信義劇場舉行首次海外見面會，今天現身松山機場就放送福利，用中文向粉絲示愛「我愛你」，招牌笑容迷倒200名接機的粉絲，而粉絲也舉起「群馬王子」的紅布條歡迎他，讓町田啓太笑說：「連我的出生地都清楚，以後不能做壞事。」

町田啓太受訪大談台灣作品，透露把《影后》加入到片單。（記者陳奕全攝）

町田啓太今天受訪透露，上次來台因為身體微恙，都沒有到處趴趴走，這次除了希望能去夜市之外，喜歡溫泉的他得知台北近郊就有溫泉景點，感到十分有興趣。他已經品嚐了台灣美食，對水餃、滷肉飯讚不絕口，更提到喝了蛤蜊雞湯之後，整個身子都暖起來了。

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町田啓太受訪時態度誠懇，給人留下深刻印象。（LDH愛夢悅提供）

提到台灣影視作品，町田啓太透露曾經看過謝盈萱、邱澤主演的電影《誰先愛上他》，現在也把影集《影后》加入待看清單，現場更說出劇中的中文台詞「是我先看到的」，獲得現場眾人的掌聲。他更當場加碼「我會常常來」的中文，承諾一定會再次來台灣。

町田啓太今天以俐落短髮現身松山機場，吸引200名粉絲接機。（記者陳奕全攝）

值得一提的是，他最近剪去一頭長髮，以清爽短髮示人，表示剪髮是因為角色需求，為戲剪平頭也願意，更笑說「很抱歉讓大家習慣長髮造型後又改變，希望大家不要介意髮型改變得太快！」町田啓太還用中文問大家，「新髮型好看嗎？喜歡嗎？」現場氣氛相當歡樂。

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