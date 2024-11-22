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金馬61》萬洛演戲13年險放棄！游學修感同身受：台灣導演快找我

喜翔（左）、游學修、萬洛是今年金馬影帝入圍者。（記者胡舜翔攝）喜翔（左）、游學修、萬洛是今年金馬影帝入圍者。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮明天（22日）舉行，最佳男主角入圍者喜翔、香港演員游學修及泰國演員萬洛（Wanlop Rungkumjad）今天出席午宴，喜翔稱血壓都要飆高了，推薦兩位演員可以到台灣的夜市逛逛，有錢的話哪都能去，游學修則問他「沒錢怎麼辦？」喜翔笑說沒錢就去逛夜市。

喜翔稱自己血壓飆高。（記者胡舜翔攝）喜翔稱自己血壓飆高。（記者胡舜翔攝）

香港演員游學修以《看我今天怎麼說》入圍金馬影帝，這是他首度入圍，表示入圍時接到鍾雪瑩的電話，忍不住哭了，自己因為近年來演出機會不多，得知入圍時非常驚喜且興奮。他已經看過了其他入圍者的電影，覺得他們都非常厲害，但還是有一定程度的期待。

萬洛是金馬史上第一位泰國入圍者。（記者胡舜翔攝）萬洛是金馬史上第一位泰國入圍者。（記者胡舜翔攝）

萬洛是史上第一位入圍金馬的泰國演員，他非常感謝金馬給予他的肯定，覺得泰國演員能夠參與華語電影的演出非常好，泰國有很多創作者受到台灣新浪潮的影響，認為這次的入圍，或許是可以促成台泰，甚至是跨國合作的契機。

游學修希望有台灣作品的邀約。（記者胡舜翔攝）游學修希望有台灣作品的邀約。（記者胡舜翔攝）

萬洛演戲已經長達13年，一度想要放棄演戲，這次電影《白衣蒼狗》據傳是他的最後一搏。游學修表示，看了他的訪問後也感同身受，雙方一見如故，惺惺相惜，他也在受訪時喊話，希望能夠拍攝台灣電影，因為香港的機會不多，「台灣導演快來找我！」

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