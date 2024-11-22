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娛樂 最新消息

許效舜曝《瘋神無雙》收攤內情！合體胡瓜認了挫敗

胡瓜（右）與許效舜有多年好默契。（下面一位提供）胡瓜（右）與許效舜有多年好默契。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營Youtube頻道《下面一位》，最新一集邀請到昔日好搭檔許效舜，兩人熱烈開場後馬上即興作畫，一來一往氣氛高漲。兩人聊了許多話題，一講到熟悉的橋段，也不約而同的講梗，許效舜渾然天成的幽默也深受胡瓜喜愛，許多現場即興的接梗，以及從前經典的橋段，都讓胡瓜笑得合不攏嘴，快主持不下去差點無法錄影。

許效舜回憶起過去因為模仿而人氣爆棚， 導致電視台都會為了許效舜百般協調錄影時間，許效舜也不免講了個冷笑話說：「那時候衣服都沒袖子，因為兩邊都在搶人」，冷不防的幽默讓胡瓜也被逗樂。

談到經典節目《瘋神無雙》收攤，許效舜坦言其實有些挫敗，認為台灣是需要這樣的喜劇元素讓生活有些樂趣，無奈資源不足，戲服和道具都寥寥無幾，只能在有限的資源裡發揮創意，卻也讓許效舜滿足，至今想起來還是最寶貴的時光。

許效舜也現場幫胡瓜測字，非常有才華的寫了一段對子，精闢的解說讓胡瓜感受到滿滿的溫暖，胡瓜也感動到要將這幅當作傳家之寶般珍愛。

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