白冰冰節目錄影爆衝突 男星失控喊「你憑什麼」

陽帆（左起）、邵大倫、曾心梅、白冰冰錄影。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持的民視《超級冰冰Show》本週大牌秀邀請到曾心梅、邵大倫來到節目中，曾心梅演唱經典歌曲《思念你的心肝你甘知》、《新不了情》，孔鏘老師熬夜重新編曲讓曾心梅直呼感動，孔鏘則自曝初戀是曾心梅。

曾心梅入圍4次金曲獎獲獎2次，讓全場歌手羨慕不已，邵大倫入圍4次外，還連續擔任3次金曲評審，聽到「評審」來到現場，突然氣氛一沉讓楊哲拿起麥可風語出驚人質問：「你憑什麼？」超嗆問法讓全場驚呼連連，連主持人蔡家蓁也哀怨的問：「為什麼不是我得獎？」，急得邵大倫說因為自己是主持廣播節目，訪問的歌手很多累積不少經歷，才能擔任評審，還強調評審一共250位，他只占250分之1的決定權而已啦！大家聽完還要楊哲冷靜一點。

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曾心梅在節目演唱得獎歌曲《思念你的心肝你甘知》、《新不了情》，兩首歌曲都由孔鏘老師熬夜重新編曲讓白冰冰忍不住質問孔鏘老師怎麼對曾心梅這麼禮遇？孔鏘老師還搞笑說：「太欣賞她了，是我的初戀」，氣得陽帆回說：「你初戀不是白冰冰嗎？」，讓孔鏘嚇得差點摔下椅子。

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