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娛樂 最新消息

金馬61》劉奕兒美背全露辣翻 受封「國民男友」超害羞…懊惱這件事

最佳女配角入圍，劉奕兒（左起）、張榕容、曾沛慈、陸奕靜。（記者胡舜翔攝）最佳女配角入圍，劉奕兒（左起）、張榕容、曾沛慈、陸奕靜。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉奕兒、張榕容、曾沛慈、陸弈靜入圍金馬61最佳女配角，四人今（22日）出席入圍酒會，劉奕兒身穿白色露背禮服，火辣現身，成為全場焦點。入圍影后的張艾嘉因97歲母親跌倒，臨時取消出席，緊急搭機返港探望，是否出席明天的典禮，目前仍是未知數。

相關新聞：張艾嘉母親驚傳摔倒！她急回香港探視 出席金馬恐生變數

劉奕兒。（記者胡舜翔攝）劉奕兒。（記者胡舜翔攝）

劉奕兒表示，得知入圍影后的張艾嘉返港探望母親，有立刻傳訊息關心，但尚未取得回覆，她連續2年入圍金馬女配角，語帶感恩說：「覺得被愛包圍著。」開心可以跟家人分享喜悅。

劉奕兒。（記者胡舜翔攝）劉奕兒。（記者胡舜翔攝）

劉奕兒在《女兒的女兒》詮釋帥氣女同志，被影迷受封「國民男友」，讓她受寵若驚，也很害羞，透露紅毯戰袍走中性美，「不會到很露，像我電影角色，有點帥、有點美。」但因前陣子赴法國工作，吃的都是奶油、麵包這些高熱量食物，回台灣又忙著宣傳電影，懊惱忘了做飲食控制。

陸弈靜。（記者胡舜翔攝）陸弈靜。（記者胡舜翔攝）

陸弈靜以《白衣蒼狗》第8次入圍金馬，對於入圍仍感到意外，她說：「因為拍戲不是為了要得獎，加上這次戲分不多，沒有預期到（入圍）這件事。」比喻入圍像是在接通告，「每次都來演入圍者，演了8次。」至於今年是否會演到得獎者？她笑說：「隨緣啦！」

張榕容。（記者胡舜翔攝）張榕容。（記者胡舜翔攝）

張榕容以《鬼才之道》入圍，她說：「很開心，代表《鬼才之道》被大家看到了，努力獲得肯定。」她近期忙怕影集，對於紅毯戰袍看得很開，「自己穿得好看就好了，不太管其他人。」

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