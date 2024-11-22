《影后》流氓脫了！詹懷雲肌肉照曝光「抓姦」公審女友

詹懷雲（左）、李雪（右）跨刀拍攝邱軍MV。（索尼音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕詹懷雲因為演出Netflix影集《影后》的流氓一角爆紅，成了國民男友，近來拍攝邱軍新歌MV，導演殷振豪放送福利，讓男神脫衣秀出精壯身材。

邱軍的新歌《我不會》由蕭秉治量身打造，副歌出現大量的八度音階，整首歌最高潮的嘶吼高音，他試了好多個不同的版本，最後以一小口威士忌入喉之後，唱出了最讓人起雞皮疙瘩的一個take。

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《我不會》MV邀請到破億票房國片導演殷振豪編導，聯手新銳導演彭道森執導；當初索尼音樂總經理許惟援一聽到這首歌，就認為一定要找擅長描繪浪子柔情的殷振豪導演來拍攝。

詹懷雲、李雪飾演一對情侶。（索尼音樂提供）

殷振豪在《影后》爆紅之前，就找來詹懷雲和李雪演出MV，故事描述一位外表看似兇悍、很man的直播主，當發現女友有其他對象時，憤而用直播方式抓姦，上網公審女友。

詹懷雲挑戰酷狠形象的角色，其實在表演時有點害羞，為了演出特別做了功課，不只觀看各種直播，更看了大量的抓姦影片，讓邱軍一聽嚇了一跳問：「為什麼？」詹懷雲則靦腆回：「看抓姦時都說什麼。」

邱軍笑著感謝詹懷雲的用心，而李雪也是第一次演出從造型到個性都非常接地氣的角色，對她而言是一大挑戰。

詹懷雲脫衣秀出好身材。（索尼音樂提供）

導演在MV尾聲安排了「福利」畫面，讓詹懷雲脫去上衣丟進火堆中，展現出他面對感情背叛的傷痛，此時也展現出他的精壯的胸肌和八塊腹肌，不過因為現場火勢比想像中大，他直呼脫上衣的感想是「好燙」！

邱軍剛好在詹懷雲換衣服的時候進更衣間，欣賞到詹懷雲的身材，忍不住爆料：「我一進去就『哇』，（身材）跟我之前差不多！」讓全場笑翻。

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