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昔《康熙》自爆17歲交往60男爆紅！白紀亞消失2年近況曝光

白紀亞曾上《康熙》自曝17歲就交過60位男朋友，如今她已27歲。（翻攝自IG）白紀亞曾上《康熙》自曝17歲就交過60位男朋友，如今她已27歲。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名網紅白紀亞過去上《康熙來了》自爆17歲的她交往過60多個男友，引起眾人譁然，轉戰直播界後，又踢爆以霸凌同學為樂，拿打火機燒同學陰毛，甚至傳出未婚懷孕、墮胎等負面新聞。後來長達兩年沒更新社群，20日突曬近照，透露自己剛過27歲生日。

白紀亞的上一篇社群貼文停留在2022年12月29日，將近2年沒更新動態，甚至有網友留言「R.I.P」，不過她20日突然發文，慶祝自己27歲生日，照片中她穿著似公主的澎澎裙，頂著一頭粉色漸層長髮，坐在粉紅色床鋪上，連背後牆壁都漆成粉紅色，水汪汪大眼睛看著鏡頭微笑，看起來就像童話世界的公主，十分夢幻。

白紀亞時隔2年更新社群。（翻攝自白紀亞IG）白紀亞時隔2年更新社群。（翻攝自白紀亞IG）

時隔2年再次發文，立即吸引網友湧入留言「女神好久沒出現了」、「天啊好久沒更新了～生日快樂」、「紀亞終於出現了！生日快樂，這身打扮根本是美人魚」。

☆拒絕霸凌與騷擾，檢舉網路霸凌熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885☆

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白紀亞

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