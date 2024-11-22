勞動部霸凌案引爆「民怒潰堤」 許常德痛轟：官僚推卸包庇

許常德於臉書發文痛批勞動部。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕勞動部北分署吳姓員工疑遭長官霸凌輕生，勞動部近日公布行政調查報告，內容稱疑涉霸凌的北基宜花金馬分署長謝宜容「目的良善」，引發爭議。對此，音樂人許常德於臉書痛批，「官僚、霸凌、包庇帶來的會是史上最嚴重的民怒潰堤」，更直言「這次職場霸凌me too會很難平息」。

許常德22日於臉書PO文痛轟勞動部，昨天一整天的質詢，讓民眾親眼目睹什麼是令人徹底絕望的官僚推卸包庇，「誰會相信勞動部有保護勞工的心，第一份的調查報告就是告訴大家『醒醒吧』，跟勞動部申訴不如跟媒體，不如靠自己的一條命。」

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許常德指出，「官僚、霸凌、包庇」將帶來的死亡交叉線，會是史上最嚴重的民怒潰堤，更直指「職場霸凌」是個共犯結構造成的，而且是多數受到霸凌者們無處申訴的鐵幕。他認為，勞動部目前的態度，可能是認為大家為了保住工作都不敢冒險，因此沒有夠多的相關爆料，希望這次的事件可以引發「職場霸凌Me too」，讓大家更重視勞工在職場的權益。

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