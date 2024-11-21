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娛樂 最新消息

認《影后》中「她」最像自己！陳忻玥搖身成唱跳歌手辛酸曝

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳忻玥為了夯劇《影后》獻唱插曲《BOUNCE》，難得挑戰快歌的她，開腿大跳M字舞，拋開過往束縛練到膝蓋受傷，大嘆「影后」練成真的大不易！

過往擅長演唱情歌的陳忻玥，這次搖身一變成了唱跳歌手，力邀師弟李杰明助陣饒舌，兩人更上演黏巴達。

陳忻玥與師弟李杰明合作新歌。（陶山音樂提供）陳忻玥與師弟李杰明合作新歌。（陶山音樂提供）

只是陳忻玥光練唱就踢到鐵板，唱歌唱到舌頭快打結，她苦笑說：「因為歌詞中有一點點饒舌加上連續的英文歌詞，加上節奏頓點都很快速，練了超多次才克服舌頭打結問題。」

陳忻玥坦言，演唱《BOUNCE》腦中時常會浮現劇中女主角「周凡」的影子，「因為她在劇中率性、自我且I don't care的性格，跟這首歌要傳達的無畏展現自我的精神實在太符合，也很適合這首帥氣的歌。」

陳忻玥自認超像「周凡」，「我內心有一個像周凡一樣的自在的、很像孩子的部分，我希望隨著年紀越來越大，我也可以找到自己內在周凡、小孩與跟這個世界的平衡」。

陳忻玥、師弟李杰明與團隊合照。（陶山音樂提供）陳忻玥、師弟李杰明與團隊合照。（陶山音樂提供）

陳忻玥為了練舞吃盡苦頭，舞蹈老師彷彿像是劇中SEGA老師上身，猛對著她喊：「交出自己的POWER。」讓沒有舞蹈基礎的她壓力好大。

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