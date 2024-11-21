與黃豪平交往3年！周宇柔笑男友「大直男」私下貼心舉動曝

周宇柔（下排右二）出席「讓愛閃耀」公益畫展，秀出自己手繪的達摩大象。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕八點檔女星周宇柔與黃豪平交往3年，小倆口感情低調穩定鮮少放閃，周宇柔今（21）出席「讓愛閃耀」公益畫展，秀出自己手繪的達摩大象，祈求生活順遂，也透露目前不急婚，和黃豪平有共識先凍卵。

周宇柔和主辦人張洛君交情10年，第一次受邀參展特地畫了自己喜歡的日本達摩圖樣，被問到怎麼沒找男友一起共襄盛舉？她表示黃豪平實在太忙，不然應該會很想來。周宇柔提到小倆口尚未思考人生大事，「我最近也想說要不要凍卵，他也覺得可以，沒有要現在生小孩，要先結婚才生子，順其自然。」

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周宇柔和黃豪平不急婚，有共識先凍卵。（記者陳奕全攝）

黃豪平過去認愛後，一度讓人吃驚原來不是同志，周宇柔聽聞大笑：「他真的不是，跟他相處就會知道，他根本就是個大直男。」也誇讚黃豪平真的很照顧她，「他很好，他真的很照顧我，他是生活上很多事情會為我擔心替我想辦法解決，遇到他很幸運他是很好的另一半，遇到困難會跟他討論，第一次交圈內男友 可以互相了解工作習慣。」像是她趕拍八點檔，黃豪平就會一早準備早餐；見她心情不悅，就會在家變起魔術給她看，兩人相處情趣十足。

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