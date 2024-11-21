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1歲兒學習力驚人！突「用英文回話」吳姍儒嚇到：根本還沒教

吳姍儒不時會在社群分享育兒生活。（翻攝自IG、臉書）吳姍儒不時會在社群分享育兒生活。（翻攝自IG、臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Sandy」吳姍儒於2022年結婚後接連產下2子，不時會透過社群分享育兒生活，昨（20）日透露，才1歲的兒子「初一」居然會用英文回話，讓她忍不住佩服小孩的學習力。

吳珊儒在臉書曬出一張「初一」正在玩玩具的背影，透露兒子目前已經懂得跟自己玩，不僅會拿玩具、互動書來逗自己開心，還能閱讀故事書至少半小時以上，雖然常常會突然開始自言自語，有時還會甜喊「媽媽～」希望Sandy能陪伴自己。不過最令她感到震驚的是，在根本還沒想到要教初一英文的狀態下，自己有時候跟兒子講英文，兒子也已經能切換英文模式對話，甚至在新聞播報中聽見的詞彙，也會學起來應用在生活中，令她相當佩服孩子的學習力。

文章曝光後，初一在影片中不斷翻起有聲書，嘴裡默默念著幾個英文單字的模樣，令不少網友直呼「真的超可愛」、「1歲就會自主學習，我大輸特輸…」、「以後一定是天才」。

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