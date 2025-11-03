自由電子報
娛樂 最新消息

粿粿真的傻白甜？ 網點兩大關鍵讓男生暈爛

粿粿是前中信兄弟、新北中信特攻隊啦啦隊。（資料照，記者陳逸寬攝）粿粿是前中信兄弟、新北中信特攻隊啦啦隊。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星范姜彥豐爆出結婚3年的妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊關係不一般。Dcard網友發文詢問，粿粿是前中信兄弟、新北中信特攻隊啦啦隊，長相甜美，不過，也不到傾國傾城，雖然看起來甜美、開朗、可愛，不過，粿粿這類型的女生在男生眼裡真的很吃香嗎？網友點出兩大關鍵點，指粿粿只要對男人做出這「2個曖昧動作」，男人一定暈爛。

粿粿身材好、長相甜美眾所周知，在人群中也格外亮眼，加上活潑外性的個性，很容易和人打成一片。尤其後來粿粿參加《全明星運動會》擔任紅隊經理，更給人一種「傻白甜（單純、無心機，可愛討喜）」的感覺。

范姜彥豐（右）對粿粿一見鍾情。（翻攝自臉書）范姜彥豐（右）對粿粿一見鍾情。（翻攝自臉書）

網友認為粿粿的優點在眼睛大、笑容甜、可愛、開朗、善於社交，異性緣好是理所當然的是。不過社會上仍有許多辣妹子在，為何粿粿在眾美女間仍能吃得開？更好奇「男生擇偶上都會偏好這樣的女生嗎？」網友一針見血的表示，男生對這種甜美、可愛的女孩本來就比較沒有抵抗力，如果粿粿平常聊天會突然偷勾著男生的手、有身體接觸，那男生必定暈爛。網友也表示，跟這種太受歡迎的女孩交往，老公跟男朋友註定心累。

