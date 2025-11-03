自由電子報
娛樂 最新消息

重轟黃明志心裡有鬼！謝侑芯閨蜜公開對話稱「手握噁心證據」

黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入「護理師女神」謝侑芯命案。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「創作鬼才」黃明志驚傳捲入台灣「護理師女神」謝侑芯命案！當地警方證實，黃明志尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應。對此，謝侑芯的網紅好友謝薇安第一時間痛批黃明志「心裡有鬼」，今（3日）凌晨再度開戰並釋出對話截圖，怒稱手握更多「噁心證據」，讓命案再添懸疑。

據了解，謝侑芯、黃明志與謝薇安3人並非陌生人，謝薇安早在2019年便出演黃明志歌曲《哥抽菸》MV，隔年謝侑芯也在《中國痛》MV現身，因此建立聯繫。此次謝侑芯赴大馬工作，原訂24日返台卻音訊全無，謝薇安表示自己在27日仍聯絡不到人，於是主動私訊黃明志詢問，卻遭對方已讀不回，事後便傳出謝侑芯猝逝，讓她怒不可遏怒嗆「心裡有鬼！」

謝薇安公開與黃明志的對話截圖。（翻攝自IG）謝薇安公開與黃明志的對話截圖。（翻攝自IG）

謝薇安公開與黃明志的對話截圖。（翻攝自IG）謝薇安公開與黃明志的對話截圖。（翻攝自IG）

黃明志遭大馬警方逮捕時神色慌張，初步檢驗對4種毒品呈陽性反應，引發外界高度關注。事發當地22日，黃明志被押回飯店房間後，警方赫見謝侑芯全身赤裸倒臥浴缸，現場卻無明顯掙扎或水跡，由於雙方過去曾多次合作，加上命案發生細節疑點重重，外界質疑事件恐非單純意外。

謝薇安今凌晨再度發聲，更公開2張與黃明志的私訊截圖，但內容多被以馬賽克遮掩，僅留下「是時候把知道的事講出來了」，並附上自己的Telegram帳號，強調手中握有「更多你噁心的證據！」網友們也狂刷「爆出來！」、「我們等妳開麥！」全案仍持續延燒。

