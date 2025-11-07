自由電子報
娛樂 星座

4生肖注意 11月氣場轉折建議穩中求進

12生肖當中有4生肖將在11月迎來轉變。（Vacanza提供）12生肖當中有4生肖將在11月迎來轉變。（Vacanza提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入11月，能量場進入雙重轉折期，氣運將隨節轉、旬變勢移，這代表各生肖都將面臨勢力的轉移，加上部分生肖會面臨短暫瓶頸阻塞期，進行能量調整。11月1日進入「甲戌旬」，氣場由滯留轉為順暢，7日立冬後則切換成「丁亥月」，能量從火土旺盛到水木相生。這段期間生肖屬辰龍、丑牛、巳蛇、申猴最受影響，建議行事做人收斂一點，避免衝動行為，穩定中求進步，才能迎接後續的水木旺勢，好運才能被接住。

生肖龍】

屬龍的人在11月上旬因「辰戌相沖」而事業運受干擾。計畫可能被臨時變更、合作案遭遇波折，甚至出現「越忙越亂」的內耗現象。建議屬龍者先穩住節奏，暫緩重大決策。待立冬進入丁亥月後，水木能量逐漸中和火土燥氣，氣場回穩，有利於調整策略與人際關係，為年底翻身打下基礎。

【生肖牛】

屬牛的人因「丑戌相刑」形成能量消耗格局，職場中雖努力卻成果有限，財運也受意外開支影響而難以累積。立冬過後，雖有水木之氣舒緩壓力，但「克水」屬性的能量未完全順暢，若急於投資或擴張恐出現判斷失誤。建議丑牛暫守現有基礎、優化資源配置，靜待新氣場帶來的轉運契機。

【生肖蛇】

至於屬蛇，在丙戌月受「火炎土燥」影響，精神與體力皆出現波動，工作效率下降、健康也易出現上火與失眠問題。進入丁亥月後，亥水能緩解火氣卻伴隨巳亥相沖，情緒起伏較大。命理師提醒，屬蛇者應暫緩高壓工作，調整生活節奏與休息品質，為後續的事業旺運儲備能量。

【生肖猴】

最後，屬猴受「申酉空」影響，能量暫時被削弱，導致計畫推進不順、合作溝通受阻，甚至出現猶豫不決的情況。雖然立冬後「金生水」助運，但因仍在空亡階段，若貿然出擊可能錯失更佳時機。建議申猴者利用此時靜心學習、調整方向，待能量轉正後再隨機會來臨而開始動作。

